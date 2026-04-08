Бразильские исследователи впервые обнаружили, что некоторые виды лягушек применяют ультразвук для самозащиты. Этот «лягушачий крик» способен оглушать хищников, оставаясь при этом незаметным для человека.

Ультразвук активно применяется в животном мире для коммуникации и эхолокации. Его используют такие существа, как летучие мыши, дельфины и киты. Новое исследование демонстрирует, что некоторые виды лягушек могут использовать ультразвук для сигнализации о бедствии и защиты.

Неслышимый крик

В исследовании, опубликованном в журнале Acta Ethologica, ученые из Государственного университета Кампинас в Сан-Паулу (Бразилия) провели эксперименты на листовых лягушках Haddadus binotatus, которые являются эндемиками тропических лесов Бразилии.

Сначала исследователи перевели животных в «режим защиты», удерживая лягушек за задние лапы, чтобы имитировать нападение хищника.

Захваченные земноводные широко открывали рот, запрокидывали голову и издавали крик. Частота их крика в основном превышала 20 кГц (выше порога слышимости человека) и достигала 44 кГц. Тем не менее, некоторые звуки находились в диапазоне от 7 до 20 кГц.

По мнению исследователей, ультразвуковой крик лягушки, попавшей в ловушку, служит не только сигналом бедствия и предупреждением сородичей об опасности, но и средством защиты. Это подтверждается характерной позой, которую они принимают в ответ на угрозу со стороны хищников.

Ученые предполагают, что ультразвук может отпугивать животных, способных его воспринимать, таких как летучие мыши, грызуны и мелкие приматы.

Однако это всего лишь гипотеза. Согласно другой теории, лягушачий крик может привлекать хищников к своим врагам. Например, как отмечают ученые, ультразвук может «привлечь сову, которая нападет на змею, собирающуюся съесть лягушку».