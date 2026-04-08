Исследование: лягушки используют ультразвук для защиты от хищников

В мире животных
Дата публикации: 08.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Исследование: лягушки используют ультразвук для защиты от хищников

Бразильские исследователи впервые обнаружили, что некоторые виды лягушек применяют ультразвук для самозащиты. Этот «лягушачий крик» способен оглушать хищников, оставаясь при этом незаметным для человека.

 

Ультразвук активно применяется в животном мире для коммуникации и эхолокации. Его используют такие существа, как летучие мыши, дельфины и киты. Новое исследование демонстрирует, что некоторые виды лягушек могут использовать ультразвук для сигнализации о бедствии и защиты.

Неслышимый крик

В исследовании, опубликованном в журнале Acta Ethologica, ученые из Государственного университета Кампинас в Сан-Паулу (Бразилия) провели эксперименты на листовых лягушках Haddadus binotatus, которые являются эндемиками тропических лесов Бразилии.

Сначала исследователи перевели животных в «режим защиты», удерживая лягушек за задние лапы, чтобы имитировать нападение хищника.

Захваченные земноводные широко открывали рот, запрокидывали голову и издавали крик. Частота их крика в основном превышала 20 кГц (выше порога слышимости человека) и достигала 44 кГц. Тем не менее, некоторые звуки находились в диапазоне от 7 до 20 кГц.

По мнению исследователей, ультразвуковой крик лягушки, попавшей в ловушку, служит не только сигналом бедствия и предупреждением сородичей об опасности, но и средством защиты. Это подтверждается характерной позой, которую они принимают в ответ на угрозу со стороны хищников.

Ученые предполагают, что ультразвук может отпугивать животных, способных его воспринимать, таких как летучие мыши, грызуны и мелкие приматы.

Однако это всего лишь гипотеза. Согласно другой теории, лягушачий крик может привлекать хищников к своим врагам. Например, как отмечают ученые, ультразвук может «привлечь сову, которая нападет на змею, собирающуюся съесть лягушку».

Читайте нас также:
