Добыча полезных ископаемых и металлов, необходимых для создания экологически чистых технологий, может негативно сказаться на популяциях обезьян. Новое исследование выявило, что треть всех человекообразных обезьян Африки может столкнуться с серьезными угрозами из-за горнодобывающей деятельности.

В свежем исследовании, опубликованном в журнале Science Advances, ученые из природоохранной организации Re:wild проанализировали места добычи полезных ископаемых в 17 африканских странах и оценили их влияние на местные популяции человекообразных обезьян (горилл, бонобо и шимпанзе).

Исследователи использовали данные о действующих и планируемых участках добычи, чтобы определить буферные зоны длиной 10 километров, которые оказывают непосредственное воздействие на животных (разрушение среды обитания и шумовое загрязнение). Также были установлены буферные зоны в 50 километров, которые влияют на обезьян косвенно.

Результаты анализа показали, что человекообразные обезьяны особенно подвержены риску из-за горнодобывающей промышленности в Либерии, Сьерра-Леоне, Мали и Гвинее — значительная часть популяций обитает в указанных буферных зонах. Например, в Гвинее более 23 000 шимпанзе (83% популяции обезьян в стране) могут пострадать от горнодобывающей деятельности как напрямую, так и косвенно.

По оценкам ученых, в целом добыча полезных ископаемых ставит под угрозу около 180 000 человекообразных обезьян, что составляет более трети всей популяции этих видов в Африке.

Иронично, что современный бум горнодобывающей отрасли в Африке стал следствием стремительного роста технологий чистой энергии. Литий и кобальт, добываемые в этом регионе, используются в литий-ионных батареях для электромобилей и систем хранения энергии для возобновляемых источников.

По словам ученых, переход на чистую энергию полезен для климата, однако он должен осуществляться с учетом сохранения биоразнообразия. В противном случае его смысл теряется.