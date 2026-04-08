Почему птицы не падают, когда спят на ветках?

В мире животных
Дата публикации: 08.04.2026
Изображение к статье: Почему птицы не падают, когда спят на ветках?

Из-за особенностей функционирования мышц и сухожилий.

 

Во время отдыха животные обычно принимают позу, позволяющую им максимально расслабить свои мышцы. Однако для большинства птиц спокойный сон возможен только при напряжении мышц ног, которые обеспечивают устойчивость и помогают сохранять равновесие на ветке или жердочке. Эти мышцы соединены с пальцами длинными сухожилиями. Когда птица садится, мышцы сокращаются, сухожилия натягиваются, и пальцы сжимаются.

Во время сна птица не может выпрямить ноги (ее тело неподвижно), поэтому пальцы продолжают удерживать опору. При пробуждении животное поднимает тело, сухожилия расслабляются, и замок «расщелкивается».

Птицы, которые спят стоя в воде (например, фламинго или цапли), часто поджимают одну ногу во сне. Это помогает им сохранить тепло, отдав воде меньше тепла, и дольше поддерживать оптимальную температуру тела.

Тем не менее, сон стоя не является единственным способом отдыха для птиц. Аисты во время перелетов способны по очереди спать прямо в воздухе. А темная крачка, покинув гнездо, может несколько лет непрерывно летать над морем: ее ноги не предназначены для посадки на воду, и она ловит водных насекомых и рыбешку на бреющем полете, спя «на крыле».

