В зоопарке мексиканского города Мехикали появилась на свет здоровая самка сахарского орикса, сообщает ветеринарный портал Diario Veterinario. Этот вид полностью исчез в дикой природе из-за охоты и утраты привычных мест обитания.

Самка сахарского орикса, также известного как ятаган-орикс благодаря форме своих рогов, родилась в рамках программы по восстановлению этого вида. Сообщается, что новорожденное животное весит 13 кг и чувствует себя хорошо.

По информации издания, это единственный вид орикса, у которого как самцы, так и самки обладают длинными и тонкими рогами длиной от 100 до 150 см. Эти животные ранее разводились на мясо в Древнем Египте, однако эта практика была прекращена из-за их агрессивного поведения.

Ятаган-ориксы известны своей способностью долго обходиться без воды — до 10 месяцев, как сообщает источник. Ранее они обитали на всей территории Сахары, но в дикой природе их больше не осталось. Их истребление произошло в результате браконьерства, направленного на получение шкур, мяса и рогов.

В настоящее время активно ведутся работы по восстановлению популяции этого вида и возвращению его представителей в естественную среду обитания.