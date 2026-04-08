Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В мексиканском зоопарке родился детеныш вымершего вида

Дата публикации: 08.04.2026
В зоопарке мексиканского города Мехикали появилась на свет здоровая самка сахарского орикса, сообщает ветеринарный портал Diario Veterinario. Этот вид полностью исчез в дикой природе из-за охоты и утраты привычных мест обитания.

 

Самка сахарского орикса, также известного как ятаган-орикс благодаря форме своих рогов, родилась в рамках программы по восстановлению этого вида. Сообщается, что новорожденное животное весит 13 кг и чувствует себя хорошо.

По информации издания, это единственный вид орикса, у которого как самцы, так и самки обладают длинными и тонкими рогами длиной от 100 до 150 см. Эти животные ранее разводились на мясо в Древнем Египте, однако эта практика была прекращена из-за их агрессивного поведения.

Ятаган-ориксы известны своей способностью долго обходиться без воды — до 10 месяцев, как сообщает источник. Ранее они обитали на всей территории Сахары, но в дикой природе их больше не осталось. Их истребление произошло в результате браконьерства, направленного на получение шкур, мяса и рогов.

В настоящее время активно ведутся работы по восстановлению популяции этого вида и возвращению его представителей в естественную среду обитания.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео