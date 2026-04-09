В Германии обсуждается возможность запрета на разведение собак с «аномалиями скелета». Соответствующий законопроект был подготовлен в Министерстве сельского хозяйства ФРГ.

Если законопроект будет принят, то разведение такс окажется под запретом, поскольку у этих собак могут возникать проблемы со спиной из-за их коротких лап и длинного тела.

Против данного законопроекта выступил Немецкий клуб собаководства (VDH).

«Некоторые из предложенных изменений, такие как регулирование онлайн-торговли животными и меры против незаконной торговли щенками, действительно имеют смысл. Однако в законопроекте содержатся требования, которые могут привести к исчезновению многих здоровых пород собак в Германии», — говорится в петиции, опубликованной организацией.

Собаководы отмечают, что формулировки законопроекта являются расплывчатыми и могут быть интерпретированы по-разному. Например, «аномалии костной системы» могут быть истолкованы как прямой запрет на разведение любой породы, отличающейся от скелета волка — предка собак.

«Этот термин, к примеру, может касаться длины ног у такс или других мелких пород», — указывает петиция клуба, на которую ссылается Daily Mail. «Если законопроект будет принят, это может привести к тому, что разведение такс в Германии станет невозможным», — опасаются представители клуба.

У такс короткие ноги из-за хондродисплазии, генетического заболевания, относящегося к карликовости. Эти собаки были выведены с такими пропорциями, чтобы они могли легко пробираться сквозь подлесок и зарываться в землю для охоты на барсуков.

В Министерстве сельского хозяйства Германии прокомментировали, что их цель — «предотвратить уродование собак до такой степени, чтобы они страдали».

Распространенной проблемой для такс является смещение межпозвоночного диска, которое может возникать из-за диспропорции между короткими ногами и относительно длинным позвоночником, что приводит к хромоте. В прошлом году организация по защите животных Peta призвала людей отказаться от покупки такс из-за возможных проблем со здоровьем.

Тем не менее, в Германии эта порода сейчас занимает второе место по популярности после американского эльзасца.