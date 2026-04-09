Некоторые считают, что во время линьки нужно мыть собаку чаще, однако это не совсем так.

«Здоровую собаку, независимо от длины шерсти, купают примерно 1–2 раза в месяц или дважды в два месяца. Собак без шерсти можно мыть дважды в месяц, так как их кожа может активно выделять жир», – пояснили кинологи.

Специалисты подчеркивают, что частота гигиенического мытья зависит от владельца. «Если у вас активная собака, которая любит исследовать лужи, мыть ее придется чаще. В остальных случаях мытье осуществляется по мере загрязнения шерсти, если иное не предписывает порода», – добавили эксперты.

Естественная линька у собак происходит дважды в год, что позволяет им адаптироваться к изменениям погоды и чувствовать себя комфортно при смене температуры. Питомцы, живущие в квартире, могут линять практически круглый год, но линька не будет столь выраженной, как у собак, которые находятся в вольере на улице.

«Линька – это естественный процесс, который не требует от владельца особых усилий. Главное – регулярно и тщательно вычесывать собаку, учитывая тип ее шерсти», – комментируют специалисты.

Аксессуары для ухода за шерстью различаются в зависимости от породы. Длинношерстные собаки могут линять довольно интенсивно. Для ухода за их шерстью понадобятся щетка, пуходерка и гребень с длинными редкими зубьями. Щеткой можно просто расчесывать шерсть, гребень помогает вычесывать подшерсток и пух, а чесалка распутывает шерсть и удаляет колтуны. «Чем длиннее шерсть, тем реже должна быть щетина в щетке. Обратите внимание на участки, где шерсть может сваляться: подмышки, область за ушами и под хвостом. Также рекомендуем использовать специальный бальзам помимо шампуня, чтобы сделать шерсть мягкой и предотвратить образование колтунов», – рассказывают кинологи.

Владельцам гладкошерстных собак эксперты советуют приобрести резиновую щетку или щетку из натуральной щетины. «Каждый день проходите вдоль шерсти собаки, удаляя лишние волоски. Для этих целей также подойдет обычное махровое полотенце», – добавляют специалисты.

Жесткошерстным собакам необходимо проводить тримминг или выщипывать шерсть вручную, чтобы питомец выглядел опрятно. В процессе тримминга старая остевая шерсть удаляется, а на ее месте появляется новая, более жесткая и блестящая. Если пренебрегать триммингом, шерсть может стать мягкой и потерять природный блеск, начнет спутываться в колтуны и сильно линять.