Как муравьи общаются между собой?

Дата публикации: 09.04.2026
С помощью феромонов.

 

Муравьи обладают уникальным языком, который позволяет им предупреждать друг друга об опасностях, указывать места для поиска пищи, мотивировать к сборищам в муравейнике, заботиться о «царице» и выкармливать молодняк. Для муравьев «словами» служат химические вещества, известные как феромоны.

Эти вещества производятся экзокринными железами, то есть железами наружной секреции. Во время своих передвижений муравьи-разведчики оставляют следы, содержащие феромоны, причем для каждой ситуации характерна определенная концентрация этих веществ. Когда рабочие муравьи сталкиваются с такими следами, они получают ясные указания о том, что именно следует делать в данный момент. При этом на запах феромонов реагируют муравьи определенного вида, в то время как другие виды «говорят» на своем, отличном языке.

Интересно, что даже мертвый муравей продолжает выделять феромоны. Рабочие муравьи ухаживают за ним, как за живым существом. Даже полная неподвижность не смущает их. Лишь через несколько дней запах, исходящий от разлагающегося тела, заставляет их вынести его на «кладбище».

В состав разлагающихся веществ входят некоторые жирные кислоты и эфиры, и если этими веществами смазать, к примеру, живого муравья, его немедленно отнесут на кладбище. И сколько бы он ни возвращался обратно, его тут же снова удалят. Этот процесс будет продолжаться до тех пор, пока с его тела не исчезнет характерный запах.

