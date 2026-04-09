Существует мнение, что у кошек девять жизней. Тем не менее, наши пушистые друзья живут значительно меньше, чем люди, у которых жизнь всего одна. Многие владельцы задаются вопросом, сколько лет их питомцу в человеческом эквиваленте. Возможно, он уже отмечает свой 50-летний юбилей? Не пора ли называть его с уважением — Барсик Кузьмич?

Метод семи лет

Один из самых простых способов определить возраст кошки — использовать коэффициент «один к семи». Это означает, что каждый год жизни кошки соответствует семи человеческим годам.

Тем не менее, этот популярный способ расчета возраста питомца является довольно приблизительным, и многие отказываются от него. Дело в том, что кошки развиваются неравномерно на протяжении всей своей жизни.

Как правильно считать

На самом деле «правило семи лет» не совсем точно отражает возраст вашего питомца. В дикой природе кошкам приходилось быстро взрослеть, чтобы успеть произвести потомство и заботиться о нем.

Поэтому в первые годы жизни кошки «стареют» гораздо быстрее, чем люди. Так, за первый год жизни кошка становится старше на 15 лет, и её возраст соответствует возрасту человеческого подростка.

Вот как выглядит расчет возраста до года: в четыре месяца коту соответствует 5 человеческих лет, в восемь месяцев — 10 лет, а в 12 месяцев — 15 лет. На второй год кошка «стареет» еще на 9 лет. Таким образом, к своему двухлетию она достигает человеческого возраста 24 лет.

Далее в кошачьем календаре каждый год соответствует уже 4 человеческим годам. То есть, в 3 года котику исполняется 28 лет, в 6 лет — 40, в 8,5 лет — 50, а в 21 год — 100. Если доживет, простите за грубость.

Итак, если вам интересно, насколько молод или стар ваш питомец, рекомендуем воспользоваться шкалой этапов жизни, составленной специалистами.

Детство

У кошек этот период длится примерно до полугода. Первые 2-3 месяца котята находятся рядом с матерью, затем часто попадают в дом к новым хозяевам и начинают быстро «взрослеть». Если вам удастся стать для котика новой «мамой», считайте, что вам повезло — он будет любить вас преданно и верно на протяжении всей своей жизни. В конце этого этапа кот примерно соответствует 8-летнему ребенку.

Юность

С шести месяцев до двух лет у кошек наступает юношеский период. В это время вы столкнетесь со всеми прелестями пубертата, взросления и полового гона. Если вы не планируете потомство от вашего питомца, лучше стерилизовать его.

Молодость

От двух до шести лет. В этот период ваш питомец находится на пике своего развития, как физического, так и интеллектуального. Можно сказать, что это — самое лучшее время с точки зрения здоровья.

Зрелость

Этот этап длится с семи до десяти лет. Именно сейчас вашего котика уже можно называть не просто Барсиком, а Барсиком Кузьмичём. Ваш питомец всё чаще проводит время на диване с видом, словно он только что познал дзен. В этот период у кота еще довольно много здоровья, и многие питомцы не теряют желания играть и обучаться.

Пожилой возраст

С одиннадцати до четырнадцати лет. Знали ли вы, что раньше кошки жили значительно меньше и редко доживали до этого возраста? Сегодня, благодаря ветеринарии, качественным кормам и витаминам, кошки живут гораздо дольше. Конечно, на этом этапе жизни они становятся менее активными, но интерес к жизни они точно не теряют.

Кошачья старость — когда она наступает?

Старость начинается с пятнадцати лет. К сожалению, не каждый питомец доживает до этого возраста, даже при хорошем уходе. Кошки старше 15 лет считаются долгожителями, что соответствует 76 годам и старше по человеческим меркам. Если хотите, чтобы ваш питомец жил как можно дольше, обратите внимание на породы, известные своим долголетием.

Консультация с ветеринаром

Если вам очень хочется узнать возраст вашего кота, обратитесь к ветеринару. Специалист, осмотрев вашего питомца, сможет прояснить ситуацию. По каким признакам ветеринары определяют возраст кошки? Во-первых, с возрастом у всех, как у людей, так и у животных, зубы становятся темнее. Во-вторых, изменяется шерсть питомца. В-третьих, с возрастом теряется мышечная масса. И последнее: чем старше кот, тем менее яркими становятся его глаза. Посмотрите на канале Онлайн-журнал о домашних животных, как определить возраст кошки.

Самая старая кошка в мире

Подводя итоги, можно сказать, что в среднем кошки живут от 12 до 16 лет. Однако среди них, как и среди людей, встречаются долгожители. Известно, что кошка по имени Кримм Пафф из Техаса прожила 38 лет. Этот рекорд был официально зафиксирован в Книге рекордов Гиннеса. Возможно, и вам повезет, и ваш любимый кот будет радовать вас долгие годы.