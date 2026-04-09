Существует мнение, что птицы могут подниматься на высоту до 5-8 километров, однако есть один вид, который не может оставаться в воздухе и минуты — это куры. Почему же природа лишила их этого навыка?

На самом деле, природа никого не обделяла. Некоторые породы кур способны взлетать на небольшие высоты или преодолевать препятствия, но это скорее исключение, чем правило. Большинство этих птиц предпочитают передвигаться по земле, хотя так было не всегда.

Всё дело в эволюции и... людях

Способность летать — это врожденный инстинкт, присущий всем птицам, который помогает им избегать опасности и находить безопасные места для гнездования и отдыха. Тем не менее, то, на какую высоту и какое расстояние они могут подняться, зависит от размеров тела и пропорций крыльев. У некоторых цыплят крылья длинные и мощные, у других — короткие и слабые, что не позволяет им долго находиться в воздухе. Однако сегодня встретить первых практически невозможно, так как в процессе одомашнивания все цыплята изменили свои физические параметры и утратили способность к полету.

Куры, как и другие домашние птицы, были одомашнены тысячи лет назад. В первую очередь они утратили способность летать, так как им больше не нужно было убегать от хищников или искать пищу в воздухе. Вместо этого они адаптировались к жизни на земле, где всегда есть еда и специально подготовленные укрытия.

Кроме того, людям удалось вывести цыплят с более развитыми летательными мышцами (куриными грудками), чтобы получить больше белого мяса.

Белое мясо пользуется популярностью благодаря своим полезным свойствам: оно, в отличие от красного, содержит меньше жира и холестерина, а также богато белками, витаминами и минералами, необходимыми для нормального функционирования организма.

Хотя это может показаться парадоксальным, крупные летательные мышцы цыпленка мешают ему летать. Для полета птицам требуется правильное соотношение массы тела и площади крыльев.

Зачем цыплятам нужны крылья?

Что касается цыплят, то их крылья выполняют не только функцию полета. Эти маленькие пушистые крылышки необходимы для ориентации в пространстве, выполнения маневров и поддержания равновесия.

Во-вторых, крылья помогают цыплятам быстро передвигаться. В-третьих, они служат защитой для глаз. У цыплят, как и у других птиц, глаза расположены по бокам головы, что обеспечивает широкий обзор и быструю реакцию на опасность. Однако такое расположение имеет и недостаток — глаза становятся уязвимыми для пыли и мусора, которые могут вызвать раздражение или повреждение. Когда цыпленок движется (бежит или просто ходит), крылья естественным образом поднимаются, защищая глаза от грязи.