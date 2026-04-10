Ученые выяснили, как снизить количество краж еды чайками на пляжах

В мире животных
Дата публикации: 10.04.2026
Чайки хорошо известны тем, что воруют еду у ничего не подозревающих посетителей пляжей. Однако новое исследование, представленное в журнале Ecology and Evolution, показало, что если нарисовать пару глаз на коробке с едой на вынос, это может отпугнуть птиц и снизить число краж до 50 %.

Специалисты из Эксетерского университета предлагали серебристым чайкам в прибрежных городах Девон и Корнуолл привлекательные угощения в виде еды на вынос. При этом, когда перед птицами стоял выбор между коробкой с нарисованными глазами и обычной коробкой, чайки заметно медленнее приближались к первой и реже пытались клевать еду.

В ходе исследования ученые установили, что этот эффект сохраняется: чайки продолжают избегать коробок с изображением глаз даже после многократного взаимодействия с ними.

Отмечается, что изображения глаз ранее уже применялись как средство отпугивания в других ситуациях — например, для защиты урожая от скворцов или предотвращения появления хищных птиц вблизи аэропортов. Однако не все чайки реагируют одинаково: более смелые особи могут игнорировать такой сигнал, и в их случае дополнительным отпугивающим фактором может стать громкий крик.

