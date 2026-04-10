Вы даете это собаке или кошке? Врач назвала смертельно опасные продукты 0 406

В мире животных
Дата публикации: 10.04.2026
Изображение к статье: Вы даете это собаке или кошке? Врач назвала смертельно опасные продукты

Обычная еда со стола может обернуться для домашних животных серьезными проблемами со здоровьем — вплоть до госпитализации.

Ветеринарный врач А. Костикова предупредила, что некоторые привычные продукты способны вызывать у питомцев тяжелые состояния.

Одним из самых опасных последствий неправильного кормления она назвала острый панкреатит. Это заболевание требует лечения исключительно в стационаре, поэтому рисковать, предлагая животным «человеческую» пищу, не стоит.

Отдельно специалист выделила ряд продуктов, которые категорически нельзя давать питомцам. Так, лук и чеснок содержат вещества, способные привести к гемолитической анемии. Виноград и изюм, по словам врача, могут спровоцировать острую почечную недостаточность.

Серьезную угрозу представляют и кости. Они легко раскалываются на острые фрагменты, которые могут повредить пищевод, желудок или кишечник. В результате возможны непроходимость и даже перитонит.

В список запрещенных также вошли сырое тесто, кофеин, орехи, шоколад, авокадо, продукты с сахарозаменителем ксилитом, а также соленая пища. Все эти компоненты потенциально опасны для организма животных.

Кроме прямого вреда здоровью, кормление со стола формирует у питомцев нежелательное поведение — привычку выпрашивать еду. Также это может привести к хроническим заболеваниям желудочно-кишечного тракта, аллергическим реакциям и набору лишнего веса.

Читайте нас также:
#домашние животные #вредные продукты
