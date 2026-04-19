После прошедшей зимы в Латвии ожидается повышенная активность клещей. Несмотря на морозы, погодные условия оказались для них благоприятными - и это уже вызывает тревогу у специалистов.

Клещей этим летом станет больше, чем обычно: снежная зима усилила риск

Почему зима не помогла, а наоборот - «сохранила» клещей? Эксперты объясняют: холод сам по себе не уничтожает кровососущих насекомых. Наоборот, как отмечают латвийские энтомологи, снежный покров играет роль защитного «одеяла», пишет в своей публикации Lsm.lv.

Клещи зимуют в листве и траве, и снег защищает их от перепадов температур. Под слоем снега они успешно переживают морозы. По словам специалистов, прошедшая зима была для клещей «очень благоприятной» - весной проснется примерно столько же особей, сколько ушло в спячку.

Клещи просыпаются при температуре всего +3…+5 градусов, поэтому их активность может начаться очень рано - иногда уже в конце зимы или начале весны.

В 2026 году первые активные клещи были замечены уже в марте, что подтверждает тенденцию к удлинению клещевого сезона.

Где клещей больше всего Распространенность клещей в Латвии зависит от природной среды. Больше всего их в лесах и местах обитания диких животных. Повышенный риск там, где есть лежки животных. Это означает, что опасность выше не только в лесах, но и в пригородах и дачных зонах.

Специалисты напоминают: клещи все чаще встречаются не только в лесу, но и в кустарниках, в высокой траве,на дачных участках и рядом с домами. То есть риск укуса есть даже в городской среде.

Клещи в Латвии переносят опасные инфекции: клещевой энцефалит и болезнь Лайма.

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, за прошлый год зарегистрировано 186 случаев энцефалита и более 530 случаев болезни Лайма. При этом специалисты подчеркивают: последствия этих заболеваний могут быть тяжелыми, поэтому особенно важна профилактика.

К таким опасным заболеваниям как энцефалит и боррелиоз можно добавить синдром альфа-гал, или аллергию на красное мясо, которая может возникнуть после укуса клеща. К примеру, в Эстонии зарегистрировано около 30 случаев синдрома альфа-гал, сообщает ERR.

Жителей призывают быть осторожными и не забывать о вакцинации, которая для детей и отдельных групп населения доступна бесплатно, сообщает LSM.lv