Собака не будет работать за простое «спасибо». Пищевая мотивация является наиболее эффективным стимулом для животного. Можно использовать как покупные лакомства, так и домашние угощения из субпродуктов, а в некоторых случаях подойдут даже свежие фрукты или овощи, отметил кинолог Владимир Голубев. Эксперт поделился советами по правильной стимуляции собаки во время дрессировки.

Для успешной дрессировки подойдут любые лакомства, которые нравятся вашему питомцу. Если вы выбираете угощения из зоомагазина, отдавайте предпочтение тем, в которых минимальное количество добавок и ароматизаторов, а состав максимально натуральный. В качестве поощрения также можно использовать сырое мясо, нарезанное на мелкие кусочки, субпродукты (как сырые, так и сушеные), а также сыр в небольших количествах. Важно учитывать вкусовые предпочтения собаки: кто-то предпочитает сыр, а кто-то — сухие субпродукты.

Привычный корм

В отличие от людей, собаки не испытывают скуки от однообразной пищи. Поэтому корм может стать отличным поощрением для вашего любимца. Питомец с радостью выполнит команду, если после этого получит порцию своего любимого корма. Чтобы сделать его еще более привлекательным, можно положить корм в контейнер вместе с чем-то сильно пахнущим (например, с магазинной колбасой). Корм впитает аромат, что привлечет внимание собаки.

Также можно использовать влажный корм в качестве поощрения, для этого приобретите специальный каучуковый конг, который заполняется жидкой пищей. Когда собака выполнит команду, дайте ей игрушку, и она с удовольствием будет грызть ее.

Для дрессировки подходят любые лакомства, которые привлекают животное. Однако помните, что не стоит давать питомцу много крупных кусочков подряд, а также слишком маленькие части, которыми собака может подавиться. Следите за количеством предлагаемых лакомств: они не должны составлять более 10% от суточного рациона. Если вы планируете тренировку, уменьшите суточную порцию корма в этот день.

Игровая мотивация

Подумайте, что еще, кроме еды, приносит радость вашему питомцу. Возможно, это любимый плюшевый заяц, с которым он всегда играет, или игра в мяч или фрисби. Охотничий инстинкт может стать вашим союзником: с его помощью вы сможете мотивировать собаку. Когда питомец хочет заполучить предмет, он будет выполнять команды, зная, что после этого сможет получить желаемое.

Безусловно, еда является самым простым и надежным способом мотивации питомца. Однако иногда стоит переключаться с еды на игру и словесное поощрение собаки.