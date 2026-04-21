Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Могут ли динозавры снова обитать на Земле? 0 283

В мире животных
Дата публикации: 21.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Могут ли динозавры снова обитать на Земле?

Если вы считаете, что динозавры полностью исчезли, то вы ошибаетесь! Они все еще с нами, но в виде птиц.

 

Когда мы слышим слово «динозавр», в нашем воображении возникают образы не воробьев или попугаев, а таких гигантов, как тираннозавр, трицератопс и стегозавр. Эти существа вымерли, но если они когда-то существовали, может ли эволюция вернуть их, если климат и температура вернутся к условиям мелового периода?

Могут ли динозавры снова обитать на Земле

Краткий ответ: скорее всего, нет.

Хотя это занятный мысленный эксперимент, мы не можем точно предсказать, что произойдет в будущем. Эволюция зависит от множества непредвиденных обстоятельств, удачи и случайностей. Естественный отбор не может планировать наперед; он происходит в настоящем, адаптируя организмы к текущим вызовам.

Как размышлял выдающийся американский палеонтолог Стивен Джей Гулд: «Что произошло бы, если бы мы перемотали пленку жизни на какое-то отдаленное время и снова запустили воспроизведение? Будет ли мир таким же, как сейчас?». Он утверждал, что все изменится, возможно, даже значительно.

В эволюции нет ничего предопределенного, и даже небольшие случайные изменения могут направить жизнь по непредсказуемым путям, которые будут варьироваться при каждом новом «перематывании» пленки.

Более того, чем больше мы изучаем окаменелости, тем яснее становится, что вымирание — это окончательно. Как только вид или группа исчезает, они не возвращаются. Например, трилобиты. Климатические условия сегодня в целом схожи с теми, что существовали в эпоху процветания трилобитов в океанах, но они не вернулись.

А как насчет того, что однажды какое-то животное эволюционирует в нечто, напоминающее динозавров? Это уже более вероятно.

Сильным фактором эволюции является конвергенция: если разные виды сталкиваются с одинаковыми климатическими условиями и факторами окружающей среды, у них часто развиваются схожие черты для адаптации. Например, у динозавров (птиц) и млекопитающих (летучих мышей) независимо развились крылья, позволяющие летать.

Если бы Земля вернулась к климату, подобному меловому периоду, тираннозавры и трицератопсы, конечно, не появились бы вновь, но другие крупные, неуклюжие и величественные рептилии могли бы стать похожими на них.

×
Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как зоологи потеряли более 500 видов животных
Изображение к статье: Хотят ли кошки становиться матерями? Мнение экспертов
Изображение к статье: Почему собаки «поют» под музыку: объяснение от экспертов
Изображение к статье: Щенки

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео