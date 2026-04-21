Кошки спят в среднем около 16 часов в сутки. Эти животные эволюционировали в условиях, где им требовались короткие периоды высокой активности, например, для охоты, которая включала в себя выследку, ловлю и убой добычи. Эти моменты чередовались с более продолжительными периодами отдыха, необходимыми для восстановления сил. Хотя домашним кошкам не нужно охотиться, их инстинкты по сохранению энергии остались неизменными.

Часто создается впечатление, что ваш питомец «всё время» спит, поскольку кошки особенно активны в утренние и вечерние часы, когда их предки охотились. В это время хозяева, как правило, отдыхают. Также стоит отметить, что днем сон кошек, как правило, неглубокий и больше напоминает отдых с закрытыми глазами.