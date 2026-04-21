Существует мнение, что обильное питье и помещение лошади в денник сразу после скачки могут вызвать отеки и воспаление соединительной ткани между копытной костью и роговой стенкой копыта. В прошлом это состояние называли ревматическим заболеванием — опо́й.

Поэтому перед тем, как поставить лошадь в денник, ее обычно вышагивают, то есть ведут шагом без нагрузки. Это помогает животному успокоиться и уменьшить потребление воды.

Опытные владельцы лошадей позволяют своим питомцам немного попить после забега, а затем вышагивают и допаивают. Однако при сдаче лошадей в прокат владельцы не всегда могут оценить уровень подготовки своих клиентов. Поэтому, для предотвращения возможных проблем, они предпочитают полностью запрещать поение лошадей сразу после скачки.