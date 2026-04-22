Европейские огненные муравьи (Myrmica rubra) славятся своей агрессивностью и защитными механизмами, которые активируются в условиях угрозы. При возникновении опасности колония этих муравьев быстро организуется для обороны, выстраиваясь в строй и атакуя противников своими болезненными укусами.

Некоторые пауки предпочитают избегать мест, где недавно обитали европейские огненные муравьи. Исследователи предполагают, что муравьи оставляют химические следы, которые служат сигналом об опасности для паукообразных, поскольку муравьи иногда являются их хищниками. Это открытие может способствовать разработке репеллентов для пауков, чтобы они не приближались к нашим домам и квартирам.

«Многие люди испытывают страх перед пауками, а на рынке нет средств, которые могли бы заставить их держаться подальше от человека», — отмечает арахнолог Андреас Фишер из Университета Саймона Фрейзера в Бернаби (Канада).

Фишер и его команда поместили черных вдов (Steatoda Grossa) в стеклянный контейнер с тремя сообщающимися камерами. Пауки избегали тех камер, где ранее находились европейские огненные муравьи. Аналогичное поведение наблюдалось и у пауков Latrodectus hesperus (разновидность черной вдовы), Araneus diadematus (крестовики) и Eratigena agrestis (воронковые пауки).

«Я надеюсь, что люди не начнут разводить европейских огненных муравьев в своих садах и домах для борьбы с пауками», — смеется Андреас. Муравьи являются агрессивными и трудновыводимыми вредителями.

Ученые планируют выяснить, какое именно химическое вещество отпугивает пауков, и исследовать возможность его синтеза в лабораторных условиях. Затем они хотят убедиться, что полученный репеллент не токсичен и не привлекает муравьев. После завершения этих исследований можно будет рассмотреть возможность массового производства средства.

5 интересных фактов о европейских огненных муравьях (Myrmica rubra)

Европейские огненные муравьи обычно обитают в лесных и луговых районах, где строят свои гнезда в почве или под камнями.

Они выделяют химические вещества, известные как формицины, которые используются для коммуникации внутри колонии и обозначения своей территории.

Европейские огненные муравьи являются хищниками и питаются мелкими насекомыми и другими беспозвоночными.

Кроме того, они могут употреблять растительную пищу, включая нектар, соки растений и семена.

Иногда они объединяются с другими видами муравьев, образуя смешанные колонии.