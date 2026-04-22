Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Кто не знает вкуса пищи? 0 169

В мире животных
Дата публикации: 22.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кто не знает вкуса пищи?

Подёнки.

 

Подёнки (Ephemeroptera) лишены возможности наслаждаться пищей, и их насчитывается более трех тысяч видов. В их короткой жизни, которая обычно длится всего один день, нет времени на чревоугодие. Хотя некоторые из этих насекомых могут считаться «долгожителями» и жить несколько дней, а другие существуют всего несколько часов или минут, ни те, ни другие не пробуют ни капли нектара за всю свою жизнь.

У этих существ нет даже рта, хотя, удивительно, природа наделила их желудком и кишечником, которые остаются заполненными воздухом. Жизнь подёнок напоминает волшебный бал — они собираются в воздухе сотнями, образуя живую метель, и кружатся, словно изящные танцоры, напоминающие снежинки.

Любовный вихрь этих почти бестелесных созданий — это прелюдия к смерти, и он нужен лишь для продолжения рода. После того как подёнки познают любовь, они обречены на гибель. Первые погибают самцы, а самки живут немного дольше, чтобы успеть отложить яйца. Каждая самка производит около 10 тысяч яиц, большая часть из которых не выживает, и лишь несколько сотен личинок через 2–3 года станут подёнками. И этот цикл повторится вновь.

×
Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как зоологи потеряли более 500 видов животных
Изображение к статье: Хотят ли кошки становиться матерями? Мнение экспертов
Изображение к статье: Почему собаки «поют» под музыку: объяснение от экспертов
Изображение к статье: Щенки

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео