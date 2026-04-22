Подёнки (Ephemeroptera) лишены возможности наслаждаться пищей, и их насчитывается более трех тысяч видов. В их короткой жизни, которая обычно длится всего один день, нет времени на чревоугодие. Хотя некоторые из этих насекомых могут считаться «долгожителями» и жить несколько дней, а другие существуют всего несколько часов или минут, ни те, ни другие не пробуют ни капли нектара за всю свою жизнь.

У этих существ нет даже рта, хотя, удивительно, природа наделила их желудком и кишечником, которые остаются заполненными воздухом. Жизнь подёнок напоминает волшебный бал — они собираются в воздухе сотнями, образуя живую метель, и кружатся, словно изящные танцоры, напоминающие снежинки.

Любовный вихрь этих почти бестелесных созданий — это прелюдия к смерти, и он нужен лишь для продолжения рода. После того как подёнки познают любовь, они обречены на гибель. Первые погибают самцы, а самки живут немного дольше, чтобы успеть отложить яйца. Каждая самка производит около 10 тысяч яиц, большая часть из которых не выживает, и лишь несколько сотен личинок через 2–3 года станут подёнками. И этот цикл повторится вновь.