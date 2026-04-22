Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Лев XIV призвал прекратить грабить Африку 0 189

В мире животных
Дата публикации: 22.04.2026
Euronews
Изображение к статье: Лев XIV призвал прекратить грабить Африку
ФОТО: twitter

Папа Римский завершает турне по Африке в Экваториальной Гвинее. Супруга президента страны встретила его в костюме, украшенном портретом понтифика.

Папа Римский Лев XIV прибыл в Малабо, столицу Экваториальной Гвинеи, в рамках 11-днвеного турне по Африке, где выступил с осуждением "колонизации" и эксплуатации ресурсов континента.

Он прибыл в президентский дворец в открытом папском кортеже под восторженные возгласы верующих, размахивающих флагами. "Мы очень счастливы, мы ждали его приезда 44 года. Это благословение для страны. Мы надеемся, что теперь многое изменится и наша вера станет глубже", - заявил Диосдадо Маркес, высокопоставленный католический чиновник. А первая леди страны Констансиа Манге де Обианг выбрала для встречи с Папой Римским костюм, украшенный его портретами. Три четверти населения Экваториальной Гвинеи исповедуют католицизм.

О необходимости "разорвать жажду ресурсов", которые понтифик считает двигателем самых кровавых конфликтов, Лев XIV говорил практически в каждой стране своего 11-дневного маршрута. Так, в Анголе он призвал к "созданию в мире справедливой модели сосуществования, свободной от форм порабощения, навязываемых элитами".

Наблюдатели отметили, что в Экваториальной Гвинее папа Римский не затронул проблемы диктатуры и коррупции в этой стране.

Бывшая испанская колония на западном побережье Африки находится под контролем самого долгоправящего президента континента Теодоро Обианга Нгемы Мбасого, его обвиняют в широкомасштабной коррупции и авторитаризме.

Открытие в регионе морских месторождений нефти в середине 1990-х годов в одночасье изменило экономику Экваториальной Гвинеи: по данным Африканского банка развития, на долю нефти приходится почти половина ВВП страны и более 90 % экспорта. Тем не менее, более половины из почти 2 миллионов жителей страны живут в бедности.

Визит Папы Римского в Африку прошел на фоне международной напряжённости. Президент США Дональд Трамп ранее раскритиковал папу из-за его позиции о войне с Ираном Понтифик осуждает удары США и Израиля, он также заявил, что "Бог не слышит молитв тех, чьи руки в крови"

×
Читайте нас также:
#нефть #Африка #Дональд Трамп #коррупция #Папа Римский
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
0
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как зоологи потеряли более 500 видов животных
Изображение к статье: Хотят ли кошки становиться матерями? Мнение экспертов
Изображение к статье: Почему собаки «поют» под музыку: объяснение от экспертов
Изображение к статье: Щенки

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео