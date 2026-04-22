Папа Римский завершает турне по Африке в Экваториальной Гвинее. Супруга президента страны встретила его в костюме, украшенном портретом понтифика.

Папа Римский Лев XIV прибыл в Малабо, столицу Экваториальной Гвинеи, в рамках 11-днвеного турне по Африке, где выступил с осуждением "колонизации" и эксплуатации ресурсов континента.

Он прибыл в президентский дворец в открытом папском кортеже под восторженные возгласы верующих, размахивающих флагами. "Мы очень счастливы, мы ждали его приезда 44 года. Это благословение для страны. Мы надеемся, что теперь многое изменится и наша вера станет глубже", - заявил Диосдадо Маркес, высокопоставленный католический чиновник. А первая леди страны Констансиа Манге де Обианг выбрала для встречи с Папой Римским костюм, украшенный его портретами. Три четверти населения Экваториальной Гвинеи исповедуют католицизм.

О необходимости "разорвать жажду ресурсов", которые понтифик считает двигателем самых кровавых конфликтов, Лев XIV говорил практически в каждой стране своего 11-дневного маршрута. Так, в Анголе он призвал к "созданию в мире справедливой модели сосуществования, свободной от форм порабощения, навязываемых элитами".

Наблюдатели отметили, что в Экваториальной Гвинее папа Римский не затронул проблемы диктатуры и коррупции в этой стране.

Бывшая испанская колония на западном побережье Африки находится под контролем самого долгоправящего президента континента Теодоро Обианга Нгемы Мбасого, его обвиняют в широкомасштабной коррупции и авторитаризме.

Открытие в регионе морских месторождений нефти в середине 1990-х годов в одночасье изменило экономику Экваториальной Гвинеи: по данным Африканского банка развития, на долю нефти приходится почти половина ВВП страны и более 90 % экспорта. Тем не менее, более половины из почти 2 миллионов жителей страны живут в бедности.

Визит Папы Римского в Африку прошел на фоне международной напряжённости. Президент США Дональд Трамп ранее раскритиковал папу из-за его позиции о войне с Ираном Понтифик осуждает удары США и Израиля, он также заявил, что "Бог не слышит молитв тех, чьи руки в крови"