В Испании за усыновление собаки из приюта выплатят 150 евро

Дата публикации: 22.04.2026
Хунта Галисии предоставляет финансовую помощь до 150 евро тем, кто решит забрать питомца из одного из 39 аккредитованных приютов. Эти средства можно использовать для стерилизации, вакцинации и дегельминтизации животного, сообщает испанский ветеринарный портал Animal’s Health.

 

Данная инициатива направлена на обеспечение соблюдения гигиенических и ветеринарных норм, которые должны быть выполнены при передаче животного новым владельцам. Максимальная сумма поддержки составляет 150 евро для собак и 125 евро для кошек. Представители правительства утверждают, что этих средств достаточно для полного покрытия первоначальных ветеринарных затрат на питомца.

Программа будет действовать до 30 сентября 2024 года и рассчитана на финансирование 1 тысячи заявок. Однако, как отметил новый президент хунты Альфонсо Руэда, в случае необходимости это количество может быть увеличено.

Как уточняет издание, каждый заявитель сможет получить помощь на максимум двух домашних животных. Новый владелец обязуется не передавать животное другим лицам на протяжении всей жизни питомца, за исключением «форс-мажорных обстоятельств», к которым относятся, в частности, внезапная болезнь владельца или его финансовые трудности.

