Почему в будущем верблюжье молоко станет популярным выбором

В мире животных
Дата публикации: 26.04.2026
BB.LV
Пересмотрите свои представления о верблюдах как о сварливых животных, обитающих в пустыне. Эти создания могут стать настоящим прорывом в глобальном сельском хозяйстве.

 

Идея подавать кофе с верблюжьим молоком или готовить стейки из этого мяса может показаться необычной, однако верблюды на протяжении тысячелетий служат основным источником питания для определенных сообществ.

В настоящее время интерес к верблюдам растет за пределами их традиционных ареалов обитания, и продукция на их основе начинает появляться на полках магазинов по всему миру.

По данным ООН, верблюжье молоко составляет около 8% от общего объема производства молока в странах Африки к югу от Сахары. При этом, согласно оценкам маркетинговых исследований, к концу десятилетия объем мировой торговли верблюжьим молоком может достигнуть 13 миллиардов долларов, что значительно больше по сравнению с 1,3 миллиарда долларов в 2022 году.

Ариэлл Ахерн, преподаватель географии человека в Оксфордском университете, отмечает, что в таких странах, как Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Казахстан и Монголия, верблюжье молоко уже активно используется. Инвесторы видят в этом хорошие бизнес-возможности, что приводит к увеличению финансирования новых ферм в регионе.

Почему наблюдается переход к верблюдам?

2024 год объявлен «Международным годом верблюдов», чтобы подчеркнуть, почему эти животные могут стать частью нашей будущей пищевой цепочки.

Изменение климата приводит к росту глобальных температур, и места обитания по всему миру становятся все более неблагоприятными для жизни. Коровы не смогут выжить в некоторых регионах, где ожидается резкое повышение температуры и растущее давление на продовольственную безопасность, в то время как верблюды способны адаптироваться.

Преимущества использования верблюдов в засушливом климате очевидны. Эти животные прекрасно приспособлены к суровым условиям. Верблюдам не нужны кондиционеры, так как они могут переносить высокие температуры, и они более эффективно, чем коровы, перерабатывают пищу и воду в мясо и молоко, что критически важно в регионах, где ресурсы становятся дефицитом.

«Для производства одного литра верблюжьего молока требуется значительно меньше корма и воды по сравнению с коровьим молоком», — утверждает Ахерн.

Исследования подтверждают эти данные. В 2022 году одно исследование показало, что в условиях ухудшения экологии в странах Африки к югу от Сахары замена крупного рогатого скота на фермы по разведению верблюдов и коз может легко восполнить нехватку. В этом сценарии производство молока фактически увеличится, а потребление воды и продовольствия снизится. В то же время выбросы парниковых газов уменьшатся.

Основным источником выбросов при разведении крупного рогатого скота являются сами коровы, которые выделяют метан. Исследования показывают, что верблюды производят значительно меньше этого мощного парникового газа, который удерживает в атмосфере в 28 раз больше тепла, чем углекислый газ, по сравнению с жвачными животными.

