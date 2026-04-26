Способность к регенерации хвоста заложена в генах всех рептилий, однако лишь ящерицы, и то не все, способны ею воспользоваться.

Например, игуаны, хамелеоны и вараны не обладают этой способностью. Оторванный хвост отвлекает хищника, что дает возможность ящерице сбежать и укрыться.

«Вероятно, генная мутация закрепилась у ящериц в ходе эволюции случайным образом, – утверждает Святослав Забелин. – Возможно, их чаще всего ловили именно за эту часть тела их естественные враги.

С крокодилом, к примеру, подобные маневры слишком рискованны – можно и без головы остаться. Змея также может укусить, а короткий хвост черепахи не поймаешь – в случае опасности он просто втягивается под панцирь».