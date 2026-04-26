Косатка (Orcinus orca) — крупнейший представитель дельфиновых и весьма опасный хищник. Взрослые самцы могут достигать 10 метров в длину; соответственно, им требуется много пищи. В воде укрыться от косатки практически невозможно, однако иногда добыча оказывается недоступной — она находится на льду. Означает ли это, что она в безопасности? Узнайте ответ своими глазами.

Косатки могут показаться милыми, но на самом деле они являются устрашающими водными хищниками. Эти животные охотятся на множество видов и занимают верхнюю позицию в пищевой цепочке в своих ареалах обитания.

На кого охотятся косатки?

Косатки принадлежат к семейству дельфиновых. Это единственные представители своего семейства, которые охотятся на теплокровных животных. Их длина может достигать 9-10 метров, что позволяет им одерживать победу в схватках с различными морскими существами и питаться ими.

На самом деле, выбор жертвы косатками зависит от региона их обитания. Например, популяции Норвежского моря предпочитают сельдь и мигрируют за этими рыбами каждый сезон. Другие группы косаток в основном охотятся на ластоногих. По своим пищевым предпочтениям косатки делятся на группы и предпочитают охотиться совместно, что позволяет им более эффективно добывать пищу.

В дикой природе косатки не нападают на людей, но и не проявляют страха перед ними. Люди для этих китообразных не представляют интереса как пища. Однако, если косатка голодна, она может не отказаться от человеческой плоти. Известны случаи, когда косатки проявляли агрессию по отношению к людям, хотя и в условиях captivity.

Случаи нападения косаток на людей

Инцидент в Сидафорде. В 1971 году в Сидафорде, Великобритания, произошел случай, когда косатка по имени «Морай» напала на тренера Джона Грута. Косатка внезапно выскочила из воды и потащила Грута под воду. В результате этой атаки Грут получил серьезные травмы, но выжил.

Инцидент в SeaWorld. В 2010 году в парке развлечений SeaWorld в Орландо, Флорида, косатка по имени Тилликам напала на своего тренера Доуна Брэнчо. Она удерживала его под водой в течение нескольких минут, прежде чем его освободили. Брэнчо погиб.

Инцидент в аквапарке Loro Parque. В 2009 году косатка по имени Кейко атаковала своего тренера в аквапарке Loro Parque на острове Тенерифе, Испания. Тренер был атакован во время публичного шоу и получил серьезные травмы.

Как косатки охотятся на тюленей на льду

Не всегда добыча легко дается этому грозному хищнику. Тюлень, например, может забраться на льдину и укрыться там от косаток. Процесс охоты косаток весьма интересен. Сначала хищник определяет местоположение добычи, выглядывая из воды. Затем косатка проплывает под льдиной, активно виляя хвостом и создавая волну. Если льдина слишком массивная, на помощь приходят сородичи. Плывя синхронно, они раскачивают льдину так, что она ломается, и тюлень соскальзывает в воду.



Бонус: 5 интересных фактов о косатках

Косатки живут в группах, которые могут состоять из нескольких десятков особей.

Они используют щелчки, свисты и крики для общения внутри группы.

Беременность у косаток длится около 15 месяцев.

Каждая группа косаток может иметь свои уникальные культурные практики, включая способы охоты, игры и обучение молодых особей.

При длительном содержании в неволе косатки могут испытывать стресс и психологические проблемы из-за ограниченного пространства и недостатка стимуляции.