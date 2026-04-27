Специалисты из Техасского технологического университета уверены, что добавление медных шариков в корм может способствовать улучшению здоровья кишечника свиней и в дальнейшем снизить уровень патогенных микроорганизмов в окружающей среде.

Согласно статье, опубликованной в журнале Microbiology Spectrum, медь обладает природными противомикробными свойствами. В связи с этим ученые решили исследовать возможность применения меди для улучшения состояния кишечника свиней, учитывая, что эти животные могут усваивать некоторые металлы в значительных количествах без вреда для здоровья. По словам исследователей, медь не всасывается в желудке и длительное время остается в желудочно-кишечном тракте свиней.

Эксперимент продолжался три недели. В ходе исследования было выбрано 24 самки и 24 самца шестимесячных свиней, которые были разделены на две равные группы. Одна из групп в течение второй недели эксперимента получала корм с добавлением медных шариков. В течение всех трех недель ученые анализировали состав фекалий свиней, измеряя уровень меди и проводя секвенирование 16S рРНК для определения видов микроорганизмов, обитающих в кишечнике животных.

В качестве индикатора изменений в микробиоме кишечника было выбрано семейство энтеробактерий, к которому относятся возбудители различных кишечных инфекций (таких как сальмонеллы и кишечные палочки), а также ряд молочнокислых бактерий, способствующих нормальному функционированию кишечника свиней.

Результаты показали, что уровень меди в фекалиях свиней из экспериментальной группы был примерно в 20 раз выше, чем в контрольной группе. При этом после прекращения добавок уровень меди в фекалиях быстро вернулся к исходным значениям.

Анализ микробиома показал, что добавление меди привело к увеличению количества энтеробактерий и снижению уровня молочнокислых бактерий, что не соответствовало ожиданиям. Ученые полагают, что причина заключается в том, что после уменьшения количества молочнокислых бактерий у энтеробактерий появилось больше возможностей для размножения в кишечнике.

Следующим шагом в исследовании станет доработка технологии, позволяющей целенаправленно влиять на присутствие конкретных патогенных микроорганизмов в кишечнике свиней. По мнению ученых, результаты текущего исследования продемонстрировали, что это вполне возможно.