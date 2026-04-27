Когда щенка можно переводить на промышленный корм

Дата публикации: 27.04.2026
Изображение к статье: Когда щенка можно переводить на промышленный корм

Кинологи объяснили, в какой момент щенка можно переводить на промышленный корм и как правильно организовать питание собаки до достижения ею годовалого возраста.

 

«В первые дни и недели жизни щенку крайне важно получать все необходимые питательные вещества с материнским молоком. Этот период особенно значим для формирования иммунной системы. Замена материнского молока на другие источники питания не рекомендуется, однако, если возникла такая необходимость, лучше использовать специализированные смеси, максимально приближенные по составу к молоку матери», – поясняют специалисты.

Щенок будет питаться молоком матери примерно до 6–8-й недели, но уже на 3–4-й неделе жизни многие из них начинают проявлять интерес к взрослой пище. В этот период кинологи советуют предлагать щенку небольшие порции специального корма для щенков. «Если это сухой корм, обязательно замачивайте его в небольшом количестве воды. Резкий отказ от материнского молока не рекомендуется, переход должен быть постепенным», – добавляют эксперты.

Если владелец планирует кормить своего питомца домашней пищей, щенку следует постепенно вводить в рацион белки: говядину, телятину, мясо птицы, яйца и творог. Также можно добавлять овощи, зелень и корнеплоды, такие как тертая морковь. Жиры должны поступать в организм в ограниченном количестве, чтобы избежать расстройства желудка. При составлении домашнего рациона важно получить рекомендации ветеринарного специалиста, который поможет правильно рассчитать необходимые порции для щенка.

После 6–8-й недели щенок может переходить на промышленный корм. Размер порций зависит от возраста, размера и породы щенка.

Грудное вскармливание, как правило, продолжается до 2 месяцев. В течение первого года жизни щенка его питание должно быть 4–6-разовым. Кинологи рекомендуют ориентироваться на следующую частоту кормлений:

1–3 месяца – 6 кормлений;
3–4 месяца – 5 кормлений;
6–9 месяцев – 3–4 кормления;
от 9 месяцев и далее – 2 кормления.

