Исследователи подчеркивают, что в Сербии нет никаких нормативных актов, регулирующих содержание карликовых ежей в качестве домашних животных. Приобрести такое животное можно совершенно легально всего за 100 евро.

Противники содержания этих экзотических питомцев в домашних условиях утверждают, что они не одомашнены, и для их содержания в неволе необходимы специфические условия, о которых владельцы зачастую не осведомлены. «Многие владельцы экзотических домашних животных не имеют необходимых знаний для удовлетворения этих требований. В результате экзотические питомцы часто содержатся в неподходящих условиях, к которым они не могут адаптироваться. Все это может угрожать благополучию экзотических животных», — считают авторы исследования.

Кроме того, многие владельцы карликовых ежей не подозревают о проблемах со своими питомцами, пока те не погибают.

В исследовании приняли участие 146 владельцев карликовых ежей. Их разделили на три группы в зависимости от источника информации о содержании питомцев. В первую группу вошли те, кто консультировался с ветеринарами. Во вторую — владельцы, получавшие советы от других владельцев ежей и заводчиков. В третью группу попали те, кто искал информацию в интернете. Третья группа оказалась самой многочисленной — 45%, в то время как в первую вошли 22% владельцев.

Более половины опрошенных кормили своих питомцев промышленными кормами. При этом такой вариант питания чаще выбирали те владельцы, которые обращались за консультацией к ветеринарам. Владельцы из первой группы более ответственно подходили к уходу за питомцем: они чаще общались с ним, ежедневно чистили клетку и регулярно приводили животное на профилактический осмотр в ветеринарную клинику. В то время как владельцы, черпающие информацию из интернета, реже всего заботились о своих ежах.

Две трети участников опроса сообщили, что их ежи живут в клетках площадью до полуметра. «Тайного домика», где животное могло бы укрыться, не было в 84% случаев, хотя этим животным необходимо укрытие. Также исследователи отметили отсутствие средств для активности питомца, таких как колесо — в 17% случаев таких приспособлений не было. Учёные подчеркивают, что для нормального существования ежей их следует выпускать побегать, однако это условие также не выполнялось многими владельцами экзотических животных.

Исследователи пришли к выводу, что наилучшие условия для содержания экзотических ежей создали владельцы, консультировавшиеся с ветеринарными врачами.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале Journal of Veterinary Behavior.