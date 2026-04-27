В Бразилии у домашних животных появятся права 0 51

В мире животных
Дата публикации: 27.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Бразилии у домашних животных появятся права

Бразилия намерена внести изменения в Гражданский кодекс, чтобы признать животных существами, обладающими чувствами, и сделать их объектами гражданских прав. Об этом сообщает мексиканский ветеринарный портал Diario Veterinario.

 

Представленные поправки в виде законопроекта в Федеральный сенат Бразилии также предполагают введение компенсаций за жестокое обращение с животными. Кроме того, предлагается разделение расходов на содержание питомцев между бывшими супругами в случае развода.

Как сообщает издание, эти изменения позволят корректно классифицировать домашних животных в правовой системе, обеспечивая их защиту. В настоящее время питомцы рассматриваются как движимое имущество, то есть как объекты собственности, не обладающие законными правами. «Мы движемся к признанию того, что животные — это не вещи, а живые существа, способные на чувства и заслуживающие правовой защиты, предусмотренной Гражданским кодексом», — цитирует издание слова директора отдела по охране, защите и правам животных бразильского Минсельхоза Ванессы Негрини. По ее мнению, вносимые изменения «отражают стремление гражданского общества к продвижению прав животных».

Согласно данным Бразильской ассоциации производителей товаров для домашних животных (Abinpet), в настоящее время в стране насчитывается более 168 миллионов домашних питомцев. При этом более 61% владельцев считают собак и кошек полноценными членами своих семей.

