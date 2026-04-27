В американском штате Флорида в собачьем питомнике появился на свет необычный щенок породы «золотистый ретривер». Его шерсть оказалась ярко-зеленого цвета, сообщает канал Fox News.

Щенка назвали Шэмрок (Shamrock), что в переводе с английского означает «трилистник». Этот зеленый символ ассоциируется с Ирландией.

По словам владелицы питомника Кэрол ДеБрулер, в утробе матери Шэмрок подвергся воздействию биливердина — зеленого желчного пигмента, который и окрасил его шерсть. Хотя такие случаи редки, они все же имеют место среди щенков.

Кинологи отмечают, что зеленый цвет шерсти не представляет опасности для здоровья и обычно исчезает самостоятельно в течение нескольких недель, как указано в сообщении.