В США золотистый ретривер стала матерью щенка с зеленой шерстью

Дата публикации: 27.04.2026
В американском штате Флорида в собачьем питомнике появился на свет необычный щенок породы «золотистый ретривер». Его шерсть оказалась ярко-зеленого цвета, сообщает канал Fox News.

 

Щенка назвали Шэмрок (Shamrock), что в переводе с английского означает «трилистник». Этот зеленый символ ассоциируется с Ирландией.

По словам владелицы питомника Кэрол ДеБрулер, в утробе матери Шэмрок подвергся воздействию биливердина — зеленого желчного пигмента, который и окрасил его шерсть. Хотя такие случаи редки, они все же имеют место среди щенков.

Кинологи отмечают, что зеленый цвет шерсти не представляет опасности для здоровья и обычно исчезает самостоятельно в течение нескольких недель, как указано в сообщении.

Изображение к статье: Во вторник продолжит дуть холодный северный ветер
Наша Латвия
Изображение к статье: Многие рижане не знают о скидках по налогу на недвижимость: как их получить Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Эстония запретит россиянам без ПМЖ покупать недвижимость
В мире
Изображение к статье: Сколько осталось дней продержаться до +20? Уточненный прогноз синоптиков
Наша Латвия
Изображение к статье: Роскошная свадьба украинской модели и IT-бизнесмена в Каннах: сколько стоили Рики Мартин, Галкин и Меладзе (фото) Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Юные преступницы из Вуосаари: полиция Хельсинки столкнулась с беспрецедентным вызовом
ЧП и криминал
Изображение к статье: Во вторник продолжит дуть холодный северный ветер
Наша Латвия
Изображение к статье: Многие рижане не знают о скидках по налогу на недвижимость: как их получить Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Эстония запретит россиянам без ПМЖ покупать недвижимость
В мире

