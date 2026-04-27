Чтобы продлить жизнь взрослой кошки как минимум на год, ветеринары рекомендуют завести в доме котенка. Об этом сообщила ветеринарный врач Марианна Онуфриенко.

«Я наткнулась на интересное исследование. Опытный ветеринар рассказал о проведенном эксперименте и пришел к следующему выводу: если у владельца живет зрелая кошка, и у нее уже начинаются возрастные изменения, то, конечно, животное следует лечить, но также необходимо убедить хозяина завести молодую кошку. Сначала это может вызвать шок, ведь непонятно, что будет делать котенок с пожилой кошкой. Ей достанется и по носу, и по ушам, но затем наблюдается ренессанс в отношениях двух питомцев, что увеличивает среднюю продолжительность жизни кошки примерно на год», – рассказала Марианна Онуфриенко.

Ветеринар отметила, что решила проверить результаты этого исследования на собственном примере. «Кот действительно прожил дольше, хотя уже сильно болел. Последние недели младшая кошка ухаживала за ним, как медсестра. Она даже пережевывала ему корм, выплевывала и подталкивала лапкой, намекая: «Ешь», – поделилась опытом ветеринар.

Зоопсихолог Ольга Королева добавляет, что активный котенок действительно может разбудить пожилую кошку. Однако каждая ситуация уникальна. «Некоторые взрослые кошки с радостью принимают общение с маленьким сородичем, берут на себя заботу и с удовольствием вылизывают его, играют вместе и спят в одной корзинке. Это идеальная ситуация, и замечательно, если так и происходит. Но могут быть и нежелательные последствия», – отмечает зоопсихолог.

Она пояснила, что пожилая кошка привыкла к определенному распорядку дня. Чрезмерное внимание со стороны котенка может вызвать у взрослой кошки стресс. «Она хочет отдохнуть, а котенок покусывает ее за хвост. Только присела, чтобы спокойно понаблюдать за происходящим в комнате, – а тут кто-то напрыгивает со спины. И взрослый питомец, вместо того чтобы радоваться общению, начинает нервничать, пытается показать, что сейчас ему не до этого, – может шипеть, махать лапами, прятаться. Некоторые становятся менее подвижными, стараются меньше перемещаться, чтобы не попадаться на глаза бойкому товарищу», – поясняет она.

В качестве компромисса Марианна Онуфриенко рекомендует в таких случаях выбирать не самого активного котенка, не переключать малыша исключительно на игры со взрослой кошкой, а также самому играть с котенком. Кроме того, необходимо обеспечить взрослой кошке пространство, где она могла бы отдохнуть одна без риска «нападения» со стороны проворного малыша.