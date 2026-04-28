Во время течки собаки могут проявлять непредсказуемое поведение, становясь нервозными и капризными. Хозяевам следует внимательно следить за питомцем и выбирать места для прогулок, где нет других собак, чтобы избежать конфликтов, отметил кинолог Владимир Голубев.

Течка — это естественный физиологический процесс, который происходит у половозрелых животных. Обычно она начинается в возрасте от 6 до 12 месяцев. У некоторых собак течка бывает дважды в год, у других — один раз. Эксперт поделился рекомендациями по выгуливанию собак в этот период.

Обратите внимание на поведение вашей собаки

В период течки под воздействием гормонов ваш спокойный питомец может стать непослушным и импульсивным. Даже те собаки, которые ранее не проявляли нежелательного поведения, могут измениться в этот период. Ваша собака может упрямиться, не слушаться, тянуть поводок и не реагировать на команды.

Кроме того, в это время не стоит позволять питомцу купаться в водоемах, так как он может легко подхватить инфекцию. Следите за его передвижениями, предотвращайте нежелательные контакты и контролируйте поведение животного.

Выбирайте места для выгула с осторожностью

Во время течки не рекомендуется выводить собаку на общие площадки. Это может испортить прогулку не только вам, но и другим животным и их владельцам. Проявляйте уважение к другим собаководам. Владельцы кобелей могут столкнуться с проблемами, если ваша собака будет гулять рядом: у кобелей сильнее выражены половые инстинкты, и они могут проявлять интерес к особям противоположного пола, особенно если у собаки течка. Это может привести к дракам между питомцами, которые сложно и опасно разнимать.

Лучше выбирайте места для выгула подальше от дома и вдали от площадок, где обычно собираются собаководы. Этот период продлится недолго, поэтому не стоит переживать о социализации вашей собаки из-за отсутствия контактов с другими животными.

Сообщайте другим собаководам о течке

На прогулке обязательно информируйте других собаководов о том, что у вашей собаки течка. Это поможет избежать серьезных конфликтов.