Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Кинолог объяснил, как правильно выгуливать собаку в период течки

В мире животных
Дата публикации: 28.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кинолог объяснил, как правильно выгуливать собаку в период течки

Во время течки собаки могут проявлять непредсказуемое поведение, становясь нервозными и капризными. Хозяевам следует внимательно следить за питомцем и выбирать места для прогулок, где нет других собак, чтобы избежать конфликтов, отметил кинолог Владимир Голубев.

 

Течка — это естественный физиологический процесс, который происходит у половозрелых животных. Обычно она начинается в возрасте от 6 до 12 месяцев. У некоторых собак течка бывает дважды в год, у других — один раз. Эксперт поделился рекомендациями по выгуливанию собак в этот период.

Обратите внимание на поведение вашей собаки

В период течки под воздействием гормонов ваш спокойный питомец может стать непослушным и импульсивным. Даже те собаки, которые ранее не проявляли нежелательного поведения, могут измениться в этот период. Ваша собака может упрямиться, не слушаться, тянуть поводок и не реагировать на команды.

Кроме того, в это время не стоит позволять питомцу купаться в водоемах, так как он может легко подхватить инфекцию. Следите за его передвижениями, предотвращайте нежелательные контакты и контролируйте поведение животного.

Выбирайте места для выгула с осторожностью

Во время течки не рекомендуется выводить собаку на общие площадки. Это может испортить прогулку не только вам, но и другим животным и их владельцам. Проявляйте уважение к другим собаководам. Владельцы кобелей могут столкнуться с проблемами, если ваша собака будет гулять рядом: у кобелей сильнее выражены половые инстинкты, и они могут проявлять интерес к особям противоположного пола, особенно если у собаки течка. Это может привести к дракам между питомцами, которые сложно и опасно разнимать.

Лучше выбирайте места для выгула подальше от дома и вдали от площадок, где обычно собираются собаководы. Этот период продлится недолго, поэтому не стоит переживать о социализации вашей собаки из-за отсутствия контактов с другими животными.

Сообщайте другим собаководам о течке

На прогулке обязательно информируйте других собаководов о том, что у вашей собаки течка. Это поможет избежать серьезных конфликтов.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео