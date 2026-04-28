Щенки диких псов лижут морды старших особей, вернувшихся с охоты, побуждая их отрыгнуть полупереваренное мясо. Со временем такая реакция приобрела дополнительный смысл: подчиненные особи приветствуют доминирующих, выражая свою радость и готовность подчиняться.

Домашние собаки адаптировали это поведение к людям, стремясь расположить их к себе. Однако, поскольку у собак нет возможности лизнуть человека в лицо, они предпочитают облизывать руки. Иногда более робкие псы ведут себя аналогично с людьми, вызывающими у них страх, снова демонстрируя свою покорность.