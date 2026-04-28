Ученые выяснили, что куры способны краснеть 0 57

В мире животных
Дата публикации: 28.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ученые выяснили, что куры способны краснеть

Исследовательская группа из французского Государственного научно-исследовательского института сельского хозяйства, продовольствия и экологии (INRAE) провела изучение внешних проявлений эмоций у кур и установила, что при сильном волнении у них заметно краснеют кожные покровы на голове.

 

В рамках эксперимента ученые отобрали шесть кур породы суссекс в возрасте трех-четырех месяцев. Птицы были размещены в загоне площадью 363 квадратных метра на ферме в Долине Луары во Франции, где на протяжении трех недель их снимали в различных ситуациях, вызывающих сильные эмоции: от радости при виде любимого корма до страха и стресса в случае нападения.

Кроме того, исследователи собрали и обработали 18 тысяч фотографий кур других пород, чтобы создать профиль для анализа цвета их кожных покровов. Эти данные позволили оценить уровень покраснения кожи на голове кур, участвовавших в эксперименте.

Результаты показали, что куры действительно краснеют при возбуждении. При этом положительные эмоции, такие как радость от кормления, вызывают лишь незначительное покраснение кожи головы. Однако в условиях сильного стресса, например, при отлове, кожа на голове кур становится ярко-пунцовой. Также было замечено, что в состоянии покоя кожные покровы птиц светлеют.

Полученные результаты были проверены в параллельном эксперименте с участием 26 кур породы суссекс. Птицы были разделены на две равные группы, одна из которых на протяжении пяти недель регулярно находилась в присутствии одного и того же сотрудника. После этого ученые сравнили цвет кожи у кур в экспериментальной и контрольной группах и подтвердили, что при появлении этого человека у птиц из экспериментальной группы кожные покровы были светлее, чем у контрольной.

По словам исследователей, полученные данные помогут лучше понять эмоциональное состояние и настроение птиц, а также оценить их благополучие. В дальнейшем они планируют изучить, как такие сигналы покраснения функционируют в процессе внутривидового общения.

Исследование опубликовано в журнале Applied Animal Behavior Science.

