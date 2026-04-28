В ветеринарную клинику Канавинского района Нижнего Новгорода была доставлена десятилетняя игуана. Владельцы животного сообщили, что питомец на протяжении двух недель не ест и выглядит угнетённым.

Во время рентгеновского обследования у игуаны в желудке были обнаружены несколько посторонних предметов. В ходе операции ветеринары извлекли игрушку-гусеницу и две монеты. Одна из монет, судя по её состоянию, находилась в желудке животного достаточно долго.

В настоящее время игуана проходит курс лечения, и ветеринары оценивают её состояние как удовлетворительное.