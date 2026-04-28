Звезда подземелья: жизнь необычного существа, напоминающего крота 0 271

Дата публикации: 28.04.2026
Изображение к статье: Звезда подземелья: жизнь необычного существа, напоминающего крота

Звездорыл, обитающий в Северной Америке, занесен в книгу рекордов Гиннесса.

 

Лицом к лицу это существо напоминает персонажа из ночного кошмара: между двумя вывернутыми наружу лапами с мощными когтями расположена клиновидная морда, сужающаяся к носу, на кончике которого колеблются двадцать два коротких розовых щупальца. Эти отростки необходимы ему для ориентации в пространстве.

ЗООСПРАВКА
Звездонос, или звездорыл

Condylura cristata

Класс — млекопитающие
Отряд — насекомоядные
Семейство — кротовые
Род — звездоносы

Размер 10–13 см

Обитает на востоке Северной Америки в сильно увлажненных и болотистых почвах

Звездорыл, также известный как звездонос, напоминает крота, однако не является полностью слепым — его маленькие глаза способны различать некоторые объекты. В своей жизни он полагается на обоняние и осязание, а венчик отростков вокруг носа помогает ему в этом.

Каждый отросток покрыт механорецепторами — органами Эймера. Это позволяет звездорылу с поразительной скоростью ощупывать мелкие предметы на своем пути (иногда одновременно несколько), определяя их съедобность. Если решение оказывается положительным, найденное немедленно попадает в пасть с острыми зубами и моментально съедается.

Звездорыл занесен в книгу рекордов Гиннесса как самый быстрый едок среди млекопитающих: процесс от обнаружения «блюда» до возобновления поиска занимает у этого животного всего 0,12–0,4 секунды!

Звездорыл отлично плавает и ныряет, часто охотясь в воде. Однако он не может улавливать запахи непосредственно из воды — для этого ему пришлось бы ее вдохнуть. Вновь на помощь приходит его уникальный нос: зверь выдувает пузырьки воздуха из ноздрей. В них из воды диффундируют пахучие молекулы, после чего пузырьки втягиваются обратно, и молекулы попадают на рецепторы. Так поступают и другие околоводные насекомоядные — выхухоль и болотная бурозубка. Однако у них пузырьки часто отрываются. У звездорыла же отростки на носу надежно удерживают пузырь-переходник.

Оставить комментарий

