Исследование, охватывающее более 50 тысяч случаев злокачественных опухолей у собак, позволило ученым определить частоту заболеваемости среди различных пород, возрастов и полов. Об этом сообщает испанский ветеринарный портал Animal’s Health.

По информации издания, рак сегодня является одной из главных причин смерти собак. Примерно 27% собак по всему миру умирает от онкологических заболеваний. Чтобы выяснить, какие породы наиболее подвержены риску развития раковых опухолей, группа ученых провела анализ данных о 54,9 тысячах злокачественных новообразований у собак. Эти сведения были собраны четырьмя швейцарскими ветеринарными лабораториями в период с 2008 по 2020 годы и переданы швейцарской Национальной кинологической базе данных Amicus.

Результаты исследования показали, что у собак наиболее часто поражаются опухолями кожа (34,6%), мягкие ткани (20,2%) и молочные железы (14,5%). В среднем заболеваемость составила 775 случаев на 100 тысяч собак в год (для всех опухолей) и 338 на 100 тысяч в год (для злокачественных опухолей).

Также было установлено, что самки в целом болеют чаще, чем самцы, а пик заболеваемости наблюдается в возрасте 11 лет.

Кроме того, ученые определили породы, наиболее подверженные этим заболеваниям, и указали, от каких опухолей они страдают чаще всего. В частности, у собак породы русский чёрный терьер чаще всего выявляют меланомы, у филд-спаниелей — аденокарциномы, у аргентинского дога — мастоцитомы, у кавалер-кинг-чарльз-спаниелей и манчестер-терьеров — лимфомы, у ландсиров — остеосаркомы, у фландрских бувье — гемангиосаркомы, у бородатых колли и итальянских кане-корсо — глиомы, а у уэльской овчарки обнаружена предрасположенность к различным видам доброкачественных и злокачественных новообразований.

Наивысший уровень заболеваемости раком был зафиксирован у северных охотничьих собак (8,08), в то время как самый низкий уровень наблюдается у чихуахуа (0,42).