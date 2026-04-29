Американская семья вновь обрела свою кошку после того, как ее случайно отправили курьерской почтой из Юты в Калифорнию, сообщает ВВС.

Когда кошка по имени Гальяна пропала, ее владельцы из Юты начали поиски, но безуспешно.

Однако через неделю сотрудники склада Amazon в Калифорнии нашли пропавшее животное в одной из коробок с возвращенными товарами.

Выяснилось, что Гальяна забралась в большую коробку с рабочими ботинками, которые ее хозяева купили на Amazon, но решили вернуть. В итоге посылка была отправлена обратно вместе с кошкой.

«Гальяна просто обожает коробки, это одна из ее характерных черт», — рассказала хозяйка Керри Кларк местной телекомпании KSL TV.

Кошку обнаружил один из сотрудников склада Amazon в Калифорнии, который отвел ее к ветеринару. Ветеринар просканировал чип и узнал имя и телефон Кларк.

Американка отметила, что для нее это была «самая удивительная и безумная новость на свете». «Сначала я не поверила ветеринару, подумала, что это какой-то розыгрыш», — призналась Кларк.

После этого ей пришлось купить билет на самолет и совершить перелет в Калифорнию, преодолев более тысячи километров.

«Встреча была просто великолепной. Гальяна сразу перестала дрожать, когда я взяла ее на руки, она моментально расслабилась», — говорит Кларк.

К счастью для кошки и ее владельцев, в коробке с ботинками были отверстия, что позволяло животному дышать. Кроме того, посылка не перевозилась в слишком жарких или холодных условиях, и кошка смогла выжить без еды и воды.

Би-би-си обратилась к компании Amazon с просьбой прокомментировать произошедшее.

Теперь Керри Кларк призывает всех владельцев домашних животных обязательно чипировать их и «трижды проверять» коробки перед их возвратом продавцу.