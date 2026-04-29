Мальчик завел осьминога: неожиданные трудности с необычным питомцем

В мире животных
Дата публикации: 29.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Мальчик завел осьминога: неожиданные трудности с необычным питомцем

Морской обитатель по имени Терранс принес своему владельцу множество забот.

 

Практически каждый ребенок в детстве мечтает о домашнем питомце. Какие же животные чаще всего становятся объектом желаний? Конечно, это кошки, собаки, кролики или черепахи. Однако девятилетний Кэл Клиффорд из США решил завести нечто совершенно необычное — осьминога.

Мальчик долго уговаривал отца купить ему такого питомца, но тот долго сомневался. В один из дней, однако, любящий папа все же уступил и отправился в местный аквариумный магазин, чтобы выяснить, возможно ли приобрести подводного обитателя для домашнего содержания. Сотрудники магазина подтвердили, что это возможно, и семья Клиффордов начала подготовку.

Отец и сын потратили много времени на изучение особенностей содержания осьминога в домашних условиях. Они выбрали подходящий аквариум для соленой воды и установили систему рециркуляции. Осьминог был доставлен из зоомагазина в мешке с водой внутри картонной коробки. Питомца назвали Терранс, а аквариум разместили в комнате Кэла, прямо напротив его двухъярусной кровати.

Однако необычный домашний «зверек» удивил своих хозяев: оказалось, что Терранс — самка. Это стало очевидно, когда осьминог в течение нескольких недель отложил около 50 яиц.

Большинство осьминогов погибают после размножения, но отец Кэла сообщил в своих соцсетях, что Терранс все еще жива. Хотя большинство детенышей не выжило, семье удалось спасти нескольких и найти им новые дома.

Содержание осьминога требует сложных систем обеспечения морской водой. Уход за питомцем также осложняется тем, что осьминоги питаются живыми морепродуктами, которые часто бывают дорогими и труднодоступными. Защитники животных подчеркивают, что не стоит держать диких и экзотических питомцев дома из-за их уникальных физических и эмоциональных потребностей.

