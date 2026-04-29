Существует распространенное мнение, что выдающееся обоняние характерно лишь для определенных пород собак, таких как немецкие овчарки и бладхаунды, в то время как другие породы не обладают такими способностями. Однако новое исследование ученых опровергает этот миф, утверждая, что качество обоняния зависит от других факторов.

Исследователи решили изучить способность домашних собак, волков и койотов к обнаружению запахов. Для этого они провели 3D-моделирование 104 черепов 45 различных пород собак, а также черепов одного вида волка и одного вида койота. На основе этих моделей ученые измерили площадь крибриформной пластины, которая содержит обонятельные нервы, передающие информацию о запахах в мозг. Изучение именно этой части черепа обусловлено тем, что большая крибриформная пластина относительно размера тела млекопитающего может свидетельствовать о более развитом обонянии.

Кроме того, ученые исследовали генетические характеристики собак. Они проанализировали геномы 111 домашних пород, 27 волков и четырех койотов, чтобы выяснить, сколько генов, отвечающих за восприятие запахов, присутствует у каждого вида.

К каким выводам пришли исследователи? Домашние собаки, которые много веков назад были дикими, имеют менее острое обоняние по сравнению с волками и койотами. Ученые предполагают, что это связано с процессом одомашнивания и зависимостью от человека.

Тем не менее, вопреки распространенному мнению, исследователи не обнаружили никаких генетических или анатомических доказательств того, что некоторые породы домашних собак имеют более развитое обоняние, чем другие. По мнению ученых, значительных генетических различий не удалось выявить, поскольку большинство современных пород возникло в викторианскую эпоху, что оставило недостаточно времени для формирования заметных генетических изменений.

Но почему нам кажется, что некоторые собаки более чувствительны к запахам? Исследователи считают, что этому способствуют поведенческие характеристики, такие как стремление угодить или высокий уровень выносливости, которые делают некоторых собак более восприимчивыми к запахам, чем других.