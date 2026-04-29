Почему черные стрижи поднимаются на большие высоты в полнолуние?

В мире животных
Дата публикации: 29.04.2026
Исследования показали, что миграция северного черного стрижа из Скалистых гор в тропические леса Амазонки зависит от уровня освещенности ночного неба. В темные ночи птицы летают ниже, а в полнолуние поднимаются на значительные высоты.

 

Во время полнолуний трекеры и датчики, установленные на северных стрижах (Cypseloides niger Borealis), фиксируют, что эти птицы поднимаются на впечатляющие высоты, достигая иногда 5000 метров.

Ученые предполагают, что с такой высоты стрижи могут пикировать за воздушными насекомыми, которые легче ловить при луне.

Когда во время восьмимесячной миграции стрижей произошло лунное затмение, птицы резко снизились, что свидетельствует о прямом влиянии лунного света на их высоту полета.

«Динамика высоты полета в зависимости от различных фаз Луны стала для нас полной неожиданностью, — отмечает биолог Андерс Хеденстрем из Лундского университета в Швеции. — Мы обнаружили, что черный стриж ни разу не приземляется за восемь с половиной месяцев миграции, он постоянно находится в воздухе».

Исследователи пока не уверены, связано ли это с лунным светом или другими факторами. Однако в темные ночи черные стрижи опускаются ниже и становятся менее активными.

В более темные ночи, такие как новолуние, стрижи в среднем летали на высоте около 700 метров над уровнем моря.

Почему высота полета птицы зависит от освещения Луны?

Возможно, в яркую ночь на больших высотах проще избежать хищников. Тем не менее, полеты на высоте 2000 метров и выше кажутся «излишними», особенно во время долгих перелетов, когда экономия энергии имеет решающее значение. Вероятнее всего, подъем на большие высоты связан с поиском пищи.

В более темные ночи, такие как новолуние, стрижи в среднем летали на высоте 700 метров.

Влияние лунного цикла на поведение животных известно как «лунный эффект», который затрагивает множество живых существ, включая устриц, кораллы, зоопланктон, акул, морских птиц и львов.

Многое из их поведения связано со светом Луны, а некоторые аспекты — с приливами.

Нападения акул, к примеру, учащаются в полнолуние, хотя большинство атак происходит в дневное время. Ранее миграцию птиц связывали с лунным циклом, но никогда с высотой. Европейские козодои, например, ориентируются на лунные сигналы, когда начинают миграцию.

