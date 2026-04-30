«На свежем воздухе вряд ли кто-то сможет отказаться от популярного шашлыка. Привлекательный аромат непременно привлечет внимание вашей собаки, однако угощать её жареным мясом не стоит. В противном случае ваш пикник может закончиться визитом к ветеринару. Даже одноразовое употребление шашлыка может оказать серьезное негативное воздействие на здоровье собаки. Лучше возьмите с собой полезные лакомства, чтобы безопасно порадовать питомца», – советует Владимир Голубев.

Опасности шашлыка

Жареная и жирная пища представляет собой токсичную и опасную для собак еду, поясняет эксперт. Такой деликатес может привести к острому отравлению и проблемам с пищеварением, а также вызвать расстройства желудка. Кроме того, такая пища может спровоцировать развитие панкреатита.

Помимо жирности жареного мяса, в маринадах могут содержаться опасные для собак ингредиенты. Острые специи, а также чеснок и лук могут негативно сказаться на обонянии питомца, вызвать расстройство желудка и анемию. Эти продукты остаются вредными даже после термической обработки.

Что еще не стоит давать собаке на пикнике

«Не кормите собаку костями – их осколки могут повредить стенки кишечника и привести к летальному исходу. Кроме того, собачий организм не способен переваривать кости ни в вареном, ни в жареном, ни в запеченном виде», — объясняет эксперт.

Также он предостерегает от угощения собак некоторыми фруктами. Например, виноград и изюм могут спровоцировать острую почечную недостаточность у собак. «Не давайте питомцу гранат, так как содержащиеся в нем танины могут нарушить функции органов ЖКТ и вызвать сердечные заболевания», — предупреждает кинолог.

Глава РКФ подчеркивает, что любые сладости также под запретом для собак. Шоколад и его производные могут нанести серьезный вред организму животного, вызвать панкреатит или даже гепатит. «В жаркие дни не стоит угощать собак мороженым, так как у них отсутствует фермент, способный перерабатывать лактозу, содержащуюся в молоке, что может вызвать проблемы с ЖКТ», — добавляет специалист.

Он рекомендует брать для собак специальные лакомства. Например, сушеные или свежие субпродукты. «Нарежьте немного моркови, яблока или просто купите специализированные лакомства в зоомагазине. Предупредите всех, что угощать питомца можно только разрешенной едой. Это поможет вам всем комфортно провести время на природе и насладиться вкусной едой (каждый своей)», — говорит кинолог.