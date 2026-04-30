Кто такие и где обитают лошади камаргу?

Дата публикации: 30.04.2026
Это полудикие лошади, обитающие во Франции.

 

На побережье Средиземного моря, в дельте реки Роны, располагается малонаселенная область Камарг, занимающая площадь около 800 км². Этот природный заповедник включает в себя лагуны, острова, протоки, солончаковые луга и болота.

Коренные жители этих пустошей — компактные коренастые бледно-серые лошади камаргу, которые ведут полудикий образ жизни. Специалисты полагают, что о доисторических корнях этой породы свидетельствуют наскальные рисунки лошадей в известной пещере Ласко, созданные около 15 тысяч лет до нашей эры, а также окаменелые останки, вероятно, их предков, найденные при раскопках на горе Солютре в Бургундии.

Лошади камаргу имеют довольно примитивный экстерьер: массивная голова, короткая шея, плечи и спина, мускулистый зад, мощные ноги с широкими запястьями и очень прочные копыта. Их рост в холке составляет 135–145 см. Табуны камаргу, называемые манадами, находятся под наблюдением биологической исследовательской станции Турдю-Валат. Периодически их собирают для ветеринарного осмотра, клеймения молодняка, отбора племенных особей и кастрации выбракованных жеребцов. При рождении они бывают вороными или гнедыми, а со временем становятся настолько бледно-серыми, что при определенном освещении выглядят белыми.

Лошади камаргу стали неотъемлемой частью жизни местного населения. Верховые пастухи-гардьянс используют этих крепких лошадей для управления стадами черных быков, разводимых для традиционных камаргских коррид, которые начинаются в первые дни мая.

Предприимчивые фермеры нашли для спокойных, но подвижных камаргу еще одно применение, обучив их верховой езде для туристов, желающих насладиться дикой природой. Эти выносливые животные не разочаровывают: хотя камаргу не очень подходит для рыси, их галоп мягкий, и они с легкостью переносят всадника. Окружающая болотистая местность с ее суровыми ветрами и подмерзающей зимой соленой водой сформировала действительно крепкую породу. Местные жители называют их «лошадьми моря».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Осторожно, штрафы: Рижская дума расставила по городу сотни ловушек для рижан Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Африка раскалывается на куски быстрее, чем считалось: процесс достиг «критического порога»
Техно
Изображение к статье: Гастроэнтеролог рассказал, с чем не стоит сочетать рыбные консервы
Еда и рецепты
Изображение к статье: Кадр из фильма "Джанго освобождённый"
Культура &
Изображение к статье: Профсоюзы требуют поднять «минималку»: сколько предлагается платить
Наша Латвия
Изображение к статье: Как улучшить работу мозга - советы нейробиолога
Люблю!
Изображение к статье: Осторожно, штрафы: Рижская дума расставила по городу сотни ловушек для рижан Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Африка раскалывается на куски быстрее, чем считалось: процесс достиг «критического порога»
Техно
Изображение к статье: Гастроэнтеролог рассказал, с чем не стоит сочетать рыбные консервы
Еда и рецепты

