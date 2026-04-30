Почему у коровы молоко выделяется непрерывно? 0 126

Дата публикации: 30.04.2026
Поскольку дойка имитирует процесс сосания.

 

Процесс выделения молока (лактация) у самок контролируется гормонами, в первую очередь пролактином. При стимуляции сосков происходит выброс этого гормона, что приводит к выделению молока в течение всего периода кормления потомства — будь то недели или месяцы.

У диких животных лактация постепенно прекращается после перехода детеныша на твердую пищу. В то же время у домашних животных регулярная дойка, имитирующая сосание, способствует поддержанию уровня пролактина. Схожая ситуация наблюдается и у кормящих женщин: в некоторых культурах дети находились на грудном вскармливании до 5–6 лет, и в течение этого времени у матерей сохранялось молоко, а профессиональные кормилицы могли обеспечивать молоком на протяжении десятилетий.

Читайте нас также:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Осторожно, штрафы: Рижская дума расставила по городу сотни ловушек для рижан Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Африка раскалывается на куски быстрее, чем считалось: процесс достиг «критического порога»
Техно
Изображение к статье: Гастроэнтеролог рассказал, с чем не стоит сочетать рыбные консервы
Еда и рецепты
Изображение к статье: Кадр из фильма "Джанго освобождённый"
Культура &
Изображение к статье: Профсоюзы требуют поднять «минималку»: сколько предлагается платить
Наша Латвия
Изображение к статье: Как улучшить работу мозга - советы нейробиолога
Люблю!
Изображение к статье: Осторожно, штрафы: Рижская дума расставила по городу сотни ловушек для рижан Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Африка раскалывается на куски быстрее, чем считалось: процесс достиг «критического порога»
Техно
Изображение к статье: Гастроэнтеролог рассказал, с чем не стоит сочетать рыбные консервы
Еда и рецепты

