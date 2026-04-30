Процесс выделения молока (лактация) у самок контролируется гормонами, в первую очередь пролактином. При стимуляции сосков происходит выброс этого гормона, что приводит к выделению молока в течение всего периода кормления потомства — будь то недели или месяцы.

У диких животных лактация постепенно прекращается после перехода детеныша на твердую пищу. В то же время у домашних животных регулярная дойка, имитирующая сосание, способствует поддержанию уровня пролактина. Схожая ситуация наблюдается и у кормящих женщин: в некоторых культурах дети находились на грудном вскармливании до 5–6 лет, и в течение этого времени у матерей сохранялось молоко, а профессиональные кормилицы могли обеспечивать молоком на протяжении десятилетий.