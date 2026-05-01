Обоняние играет ключевую роль в нашей жизни: оно помогает определить качество продуктов, насладиться ароматами цветов и даже найти что-то по запаху. Однако, если сравнивать с другими животными, наши обонятельные способности выглядят довольно скромно.

Нос на усах

Большинство насекомых улавливает ароматы с помощью усиков, или антенн, на которых располагаются микроскопические обонятельные сенсиллы. Чем больше сенсилл, тем выше чувствительность к запахам. Например, у пчел их насчитывается до 6000, а у бабочки сатуринии полифем — целых 60 000.

Если бы проводились соревнования по обонянию среди животных, бабочки могли бы занять первое место. Немецкий ученый Адольф Бутенандт, проводя эксперименты с европейским большим павлиньим глазом, был поражен тем, что самцы этой бабочки реагируют даже на одну молекулу феромона самки.

В других исследованиях самец бабочки сатурнии луны находил самку, находящуюся на расстоянии 11 километров, полагаясь исключительно на обоняние. Самцам тутового шелкопряда достаточно всего 100 молекул феромона на 1 квадратный метр, чтобы обнаружить самку.

Такой замечательный дар различать запахи приносит бабочкам не только пользу, но иногда становится их ахиллесовой пятой. В Австралии обитает паук-шаровик, который научился создавать шарообразные приманки с запахом, напоминающим феромоны. Самцы ночных бабочек, учуяв этот влекущий аромат, летят на верную смерть в объятия хищника.

Благодаря «носу» на усах другие насекомые находят пищу и различают «своих» и «чужих». Однако их «нос» все же не может соперничать по чувствительности с «носом» бабочек.

Подводные нюхачи

В водной среде, где зрение не всегда помогает, хищникам приходится полагаться на обоняние в поисках пищи. В этом отношении особенно выделяются акулы. Многие слышали, что морские хищницы способны уловить каплю крови на расстоянии нескольких километров и быстро найти жертву по запаху. Однако спешим разочаровать: это возможно лишь в кино. Исследования показали, что акулы действительно могут обнаружить капли крови на расстоянии около 400 метров. Это впечатляющий результат, недоступный для многих других видов, но не столь масштабный, как утверждают мифы.

У акул под мордой расположены ноздри с особыми рецепторными пластинами. Эти сложные рецепторы предназначены для улавливания запахов. Сигналы, зарегистрированные пластинами, поступают в мозг хищницы. Чтобы быстрее найти источник запаха, акула начинает маневрировать, плывя против течения. Эти маневры помогают ей определить границы своеобразного коридора, по которому движутся частицы крови.

Мозг акулы различает, какая из ноздрей быстрее уловила запах, и, соответственно, разворачивает хищницу в сторону его источника.

Почти все акулы используют обоняние только в воде. Исключение составляют длиннокрылые акулы, которые выныривают, чтобы понюхать воздух! Они улавливают пузырьки воздуха, попадающие на рецепторы вместе с водой, что позволяет им быстрее находить разлагающиеся туши.

Пернатые искатели

Птицы редко попадают в списки лучших нюхачей, ведь, в отличие от собак, которые ищут под завалами пострадавших или обнаруживают опасные вещества, или свиней, находящих дорогие трюфели, пернатые не служат человеку и не демонстрируют выдающихся обонятельных способностей. Однако современные исследования меняют это восприятие. Например, знаменитая птица киви — символ Новой Зеландии — ищет червей и личинок, прячущихся под землей, именно по запаху. Оказывается, нос помогает в поиске беспозвоночных куликам.

К числу птиц с отличным обонянием также можно отнести буревестников, кондоров и грифов-индеек. Последние способны на огромном расстоянии улавливать запах падали, находящейся, например, под деревьями и не видимой с воздуха. Это дает им значительное преимущество перед другими падальщиками.

Современные орнитологи, изучая способности птиц ориентироваться по запахам, выяснили, что даже знакомые нам голуби при поиске дороги домой учитывают запах родных мест.

Длинный нос в помощь

Среди млекопитающих репутацию выдающихся нюхачей заслужили собаки, свиньи, крысы, а также лисы, кроты и барсуки. Этот список можно продолжать долго. Действительно, обоняние играет ключевую роль в жизни животных. Медведи, например, полагаются на него в поисках пищи. С помощью чуткого обоняния они находят съедобные коренья, вкусных и жирных личинок, выслеживают добычу. Особенно им нравится мясо с «душком». Поэтому они часто уносят в укромное место туши убитых животных и возвращаются к ним, когда мясо начинает портиться. В этом случае нос нужен также для определения степени «готовности» блюда. Обоняние у медведей, по оценкам специалистов, в семь раз лучше, чем у собак.

Чемпионом среди млекопитающих в нашем условном соревновании «у кого нюх лучше» становятся слоны: они по запаху различают представителей разных племен, находят пищу и выбирают самок. Особенно впечатляет, как эти гиганты, втягивая ноздрями воздух, безошибочно идут к воде, даже если источник находится на расстоянии 20 километров! Согласно данным исследователей из Токийского университета (Япония), у слонов самое большое количество генов, связанных с обонянием — 1948.



