Спинной мозг возник в процессе эволюции раньше головного мозга, и изначально именно он контролировал все функции организма, включая движения. Позже двигательные центры, формировавшиеся в головном мозге, не заменяли спинные, а «надстраивались» над ними.

У птиц и млекопитающих спинномозговые двигательные центры функционируют под полным контролем головного мозга. Тем не менее, если головной мозг отделен от спинного, спинные центры могут некоторое время работать независимо. Например, собака, у которой отключен или отделен головной мозг, способна выполнять чесательные движения или сгибать и разгибать все четыре лапы при раздражении одной из них. Если такую собаку поместить на бегущую дорожку (закрепив в подвеске для предотвращения падения), она будет выполнять скоординированные шаги. У птиц же возможности «освобожденного» спинного мозга еще более выражены.

У человека активность спинномозговых двигательных центров может проявляться в первые месяцы жизни (шагательный рефлекс новорожденных). С развитием высших отделов нервной системы эти центры становятся подчиненными, теряя способность к автономной деятельности.