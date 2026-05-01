Прикосновения, исходящие от гладящей руки, напоминают животным о ласках материнского языка, используемого при вылизывании. Эти ощущения создают эмоциональную связь между детенышем и матерью, способствуя высвобождению «гормонов счастья».

Наиболее ярко это проявляется у кошек: когда их гладят, они часто начинают «месить» передними лапами, имитируя движения, которыми котенок стимулирует молочные железы матери во время кормления. Человеческая ласка вызывает такую реакцию даже у взрослых домашних животных, так как в процессе одомашнивания человек бессознательно выбирал особей с определенными инфантильными чертами — в частности, тех, кто реагирует на нежность.