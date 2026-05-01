Акулы часто воспринимаются как примитивные хищники, чья единственная цель — утолить голод, пожирая все, что движется, включая несчастных пловцов. Однако на самом деле их интеллект сопоставим с кошачьим.

Искусство охоты: тактики акул

Многие виды акул обладают впечатляющей скоростью. Например, большая белая акула может развивать скорость до 40 км/ч, а тигровая акула — до 55 км/ч. Акула-мако также демонстрирует схожие показатели, но в спринте она достигает рекорда в 70 км/ч. Несмотря на эти достижения, акулы редко применяют стратегию «догнал, поймал, съел». Они предпочитают действовать более продуманно, чтобы увеличить шансы на успешный улов.

Большие белые акулы, например, являются мастерами охоты из засады. Они стараются максимально незаметно подойти к отмели, где собираются тюлени или морские котики, и ждут момента, когда кто-то из них отплывет слишком далеко. Затем следует молниеносный бросок. Если добыча слишком велика, акула сначала наносит мощный удар головой, чтобы оглушить жертву. Лисья акула использует другой подход: она атакует с помощью своего длинного хвоста, напоминающего лезвие. Короткоперая серая акула, или акула-веретено, действует еще хитрее: она вплывает в стаю рыб и начинает вращаться, создавая воронку, которая засасывает добычу, оставляя акуле лишь проглотить беспомощных жертв.

Сообщество акул: сотрудничество и поддержка

Трудно представить, что такие агрессивные существа могут сосуществовать друг с другом. На самом деле многие виды акул прекрасно сотрудничают, особенно во время охоты. Хищницы собираются в группы и обмениваются сигналами, распределяя роли. При этом акулы общаются не только звуками, но и с помощью угрожающих, предостерегающих или приветственных поз, которые понимают не только сородичи, но и косатки с дельфинами.

Плоскоголовые семижаберные акулы охотятся парами: одна отвлекает добычу, в то время как другая атакует с тыла. Пойманное они также съедают совместно. По словам американского биолога Питера Беста, большие белые акулы иногда вместе перетаскивают тушу погибшего кита с берега на мелководье, где с удовольствием ее поедают.

Акулы могут общаться не только между собой, но и с человеком. Однако люди не понимают этого языка, поскольку рыбы передают сигналы привычным для себя способом — движениями тела. Когда агрессивно настроенная акула хочет приблизиться к пловцу, она не сразу нападает, а сначала предупреждает, активно шевеля туловищем и хвостом. Эти «расшаркивания» подтверждают, что акула не рассматривает человека исключительно как добычу. В отличие от тюленя, к которому хищница подходит в засаде и стремительно атакует без предупреждений.

Для акулы человек — это неопознанный плавающий объект. Увидев странное существо, она проявляет любопытство, что также свидетельствует о высоком уровне интеллекта. Однако если человек ранен, на место любопытства приходят хищнические инстинкты: акула с невероятным нюхом способна учуять 1 г крови, растворенный в 600 000 литрах воды. При большем количестве крови расстояние обнаружения может увеличиваться до нескольких километров. Иногда акула может перепутать человека с тюленем, и такие ошибки могут иметь серьезные последствия. Кроме того, среди акул, как и среди людей, встречаются особенно агрессивные особи, которые нападают без видимых причин.

Глобальные миграции: навигация акул

Все знают, что птицы преодолевают огромные расстояния без карт и навигаторов. Однако мало кто осознает, что акулы ориентируются в пространстве не хуже, а по некоторым данным, даже лучше пернатых. Более того, до недавнего времени ученые не замечали масштабных миграций акул. Например, они считали, что существуют два подвида китовых акул — северные и южные, но позже выяснили, что это одни и те же рыбы, перемещающиеся на большие расстояния.

Специалисты предположили, что акулы совершают свои удивительные путешествия в поисках пищи, следуя за планктоном (самая большая рыба на планете абсолютно безопасна для людей и крупных животных). Однако эта гипотеза не подтвердилась, и, скорее всего, причина кроется не в голоде, а в температуре воды: к зиме акулы мигрируют в более теплые воды, а весной возвращаются обратно. Эти данные были получены с помощью радиомаячков, которые также опровергли гипотезу о зимней спячке акул. Еще одной причиной многокилометровых миграций является инстинкт размножения: самцы могут месяцами следовать за самкой в надежде на ее благосклонность или проявить свою силу.

Обучение охоте: тренировочные площадки

Несмотря на то что охотничий инстинкт заложен в акул природой, молодые хищницы не умеют охотиться на котиков. Ученые, наблюдая за акулами у острова Дайкер у берегов Южной Африки, обнаружили, что эти воды служат тренировочной площадкой для молодняка.

Здесь в изобилии водятся котики, и неопытные акулы пытаются нападать, но безуспешно. Однако рыбы не сдаются и продолжают попытки, пока не начинают добиваться успеха. Они учитывают свои ошибки и каждый раз меняют поведение: выбирают другую скорость, движения и тактику. Акулы совершенствуют свои охотничьи навыки на протяжении многих лет, и в итоге у взрослых особей успешной оказывается в среднем каждая вторая охота.