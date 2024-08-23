Президент Украины Владимир Зеленский назвал историческим визит премьер-министра Индии Нарендры Моди на Украину. Об этом передает Reuters.

Зеленский выступил с заявлением в ходе совместного выступления с Моди по итогам визита. Он описал встречу с индийским премьером как «историческую» и «очень дружелюбную».

Политик понадеялся на присоединение Индии к коммюнике саммита по своей «формуле мира» и подчеркнул планы обсудить с Моди подготовку к второму саммиту. Стороны также обсудили двусторонние отношения и торгово-экономическое взаимодействие.

Моди прибыл на Украину утром 23 августа впервые с момента установления дипломатических отношений между странами. Лидеры двух стран подписали четыре соглашения о сотрудничестве в различных сферах.