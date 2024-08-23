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Зеленский назвал историческим визит премьера Индии 1

В мире
Дата публикации: 23.08.2024
BB.LV
globallookpress.com

globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский назвал историческим визит премьер-министра Индии Нарендры Моди на Украину. Об этом передает Reuters.

Зеленский выступил с заявлением в ходе совместного выступления с Моди по итогам визита. Он описал встречу с индийским премьером как «историческую» и «очень дружелюбную».

Политик понадеялся на присоединение Индии к коммюнике саммита по своей «формуле мира» и подчеркнул планы обсудить с Моди подготовку к второму саммиту. Стороны также обсудили двусторонние отношения и торгово-экономическое взаимодействие.

Моди прибыл на Украину утром 23 августа впервые с момента установления дипломатических отношений между странами. Лидеры двух стран подписали четыре соглашения о сотрудничестве в различных сферах.

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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    23-го августа

    А этот турист на очередной Линкольн бабки стреляет. Вряд ли индусы дадут.

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