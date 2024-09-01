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Англичан лишают курева, а вейпы вызывают болезнь 1

В мире
Дата публикации: 01.09.2024
BB.LV
Молодые подданные Его Величества - особая группа риска.

Молодые подданные Его Величества - особая группа риска.

Вред для экономики Соединенного Королевства будет сопоставим с пользой для здоровья.

Правительство Великобритании планирует ужесточить закон о запрете курения в общественных местах, что вызвало некоторую оппозицию среди депутатов.

Газета The Sun со ссылкой на попавшие в ее распоряжение документы сообщила, что запрет на курение распространится на рестораны на открытом воздухе и окрестности футбольных стадионов. Кроме этого, нельзя будет курить вблизи ночных клубов, пабов, университетов, больниц и детских площадок.

По мнению критиков, ужесточение закона негативно скажется на экономике страны и станет разрушительным для многих заведений.

Лидер правопопулисткой партии Реформ Найджел Фарадж в ответ на просочившуюся новость закурил сигарету недалеко от Даунинг-стрит и назвал курильщиков «героями страны» с точки зрения суммы налога, которую они платят в казну, покупая табачные изделия.

Между тем, появились и плохие новости для любителей вейпа – из-за новой болезни у курильщиков может произойти мутация легких.

Эвали – острое легочное повреждение, вызванное потреблением электронных сигарет. Изучение болезни замедлилось с началом пандемии коронавируса из-за схожести вызываемых симптомов, а ее выявляемость остановила свой рост, что, однако, не снижает ее опасность для потребителей вейпов. Симптомы заболевания во многом схожи с коронавирусом – это температура, общая слабость и недомогание, кашель и одышка, при этом происходят патологические изменения в легких курильщика. В отличие от коронавируса, одним из первых симптомов эвали принято считать нарушения пищеварительной системы человека.

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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    1-го сентября

    Да, а жизнь вызывает смерть. Тоже вредная штука.

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