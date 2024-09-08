США узнали о передаче Ираном баллистических ракет России

Иран передал РФ баллистические ракеты ближнего действия для ее войны против Украины, пишет AP со ссылкой на два источника.

По информации AP, Соединенные Штаты проинформировали союзников о вероятной передаче России баллистических ракет малой дальности.

Два источника агентства, знакомых с ситуацией и говоривших на условиях анонимности, не сообщили никаких подробностей о том, какое число ракет и когда было передано, пишет AP в воскресенье, 8 сентября.

Тем самым собеседники агентства подтвердили выводы американской разведки, отмечается далее.

Как указывает AP, Белый дом отказался подтвердить передачу Ираном ракет России, но в очередной раз выразил обеспокоенность в связи с усилением иранской поддержки Москвы.

Уже несколько месяцев Вашингтон призывает Тегеран не передавать баллистические ракеты РФ. США призвали Иран отказаться от передачи ракет РФ

«Любая такая передача иранских баллистических ракет России будет представлять собой драматичную эскалацию в поддержке российской военной агрессии против Украины», - заявил представитель Совета национальной безопасности США Шон Саветт.

Он подчеркнул, что «данное партнерство угрожает европейской безопасности и иллюстрирует, как дестабилизирующее влияние Ирана распространяется за пределы Ближнего Востока и по всему миру».

Ранее о передаче Ираном баллистических ракет малой дальности России сообщили газета The Wall Street Journal и телеканал CNN со ссылкой на источники в разведке.

В свою очередь МИД Украины указал, что данный шаг будет иметь «разрушительные последствия» для украино-иранских отношений.

Между тем, Тегеран отрицает предоставление оружия РФ для войны в Украине, как и ранее в случае с ударными дронами Shahed.