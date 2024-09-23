В Гааге рассматривают иск о сносе Крымского моста 1 2405

В мире
Дата публикации: 23.09.2024
BB.LV
Изображение к статье: В Гааге рассматривают иск о сносе Крымского моста

Демонтировать Крымский мост и прекратить другие незаконные действия РФ в Черном и Азовском морях - такие требования выдвинула Украина на открывшихся в Гааге слушаниях по иску против России в сфере морского права.

Как сообщает Deutsche Welle, дело рассматривает Постоянная палата международного третейского суда.

РФ "презирает международное право, пытаясь вернуться к временам СССР, а до этого - Российской империи", заявил посол по особым поручениям МИД Украины Антон Кориневич.

"Может ли одна страна в одностороннем порядке вывести большой водоем, целое море, из-под правового режима, установленного Морской конвенцией? Украина продемонстрирует, что ответ на этот вопрос может быть только отрицательным", - сказал он.

Россия считает, что претензии Украины "беспочвенны и бесперспективны". Ее представители заявляют, что Азовское море и Керченский пролив являются "внутренними водами" РФ, на которые не распространяется действие Морской конвенции.

Пока неизвестно, когда суд вынесет решение по этому делу, но как правило подобные процессы растягиваются на месяцы или даже годы, отмечает DW.

#мосты #суд в Гааге
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
Оставить комментарий

